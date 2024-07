Paukenschlag bei "Bauer sucht Frau": Kandidat bricht einfach ab - So reagiert RTL!

Köln - Wieder Ärger rund um " Bauer sucht Frau "! Im Herbst geht das RTL-Format in seine nunmehr 20. Staffel. Die neuen Landwirte wurden bereits vorgestellt. Einer von ihnen hat jetzt überraschend einen Rückzieher gemacht!

Franz Mair (25) wird nicht in der Jubiläumsstaffel von "Bauer sucht Frau" zu sehen sein. Der Milchviehbauer stieg freiwillig aus. © RTL

Die Vorbereitungen für die Jubiläumsstaffel laufen auf Hochtouren und auch die Bewerbungsphase hat längst begonnen. Erstmals in der Geschichte der Show sollten gleich 20 Landwirte nach einer Partnerin suchen. Nun ist es einer weniger.

Bei dem Aussteiger handelt es sich um Franz Mair. Der Allgäuer wollte mit TV-Hilfe gleich in die Familienplanung einsteigen. So steht es zumindest in seinem Steckbrief, der noch immer online ist. Doch der 25-Jährige hat seine Teilnahme längst abgesagt.

Gegenüber der Allgäuer Zeitung gibt der Milchviehbauer an, dass er die große Liebe jetzt doch lieber ohne RTL-Kameras finden möchte. Ob er damit andeuten will, die richtige Frau womöglich schon kennengelernt zu haben? Unklar!

Des Weiteren gab Mair preis, dass beim Sender zwar mehrere Bewerbungen für ihn eingetrudelt seien, er sich diese aber gar nicht erst angeschaut habe. Die potenziellen Hofdamen wurden bereits über seinen vorzeitigen Ausstieg informiert.