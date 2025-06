17.06.2025 15:41 607 Ein Schicksalsschlag ändert sein ganzes Leben: Jetzt ist Olaf (70) bei den Frauen begehrter denn je

Nachdem seine Frau gestorben ist, hält den Leipziger nichts mehr in seiner Heimat. In Portugal fängt er ein neues Leben an, doch etwas fehlt noch zum Glück.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig/Portugal - Ein tragischer Schicksalsschlag verschlug den Leipziger Olaf (70) vor 14 Jahren nach Portugal, wo er sich seither ein neues Leben aufbaut. Doch mit einer Frau will es bisher nicht so richtig klappen. Wird der charmante Rentner bei "Bauer sucht Frau International" nun endlich seine zweite große Liebe finden? Alles in Kürze Olaf (70) aus Leipzig lebt in Portugal.

Er sucht nach 15 Jahren wieder eine Partnerin.

Seine Ehefrau starb 2010

Olaf nimmt an "Bauer sucht Frau International" teil.

Er trifft fünf Frauen in Berlin. Mehr anzeigen Olaf (70) hofft, bei "Bauer sucht Frau International" eine Frau zu finden. © RTL Zumindest fehlt es ihm nicht an Auswahl, denn der Bauer hat die meisten Bewerbungen der gesamten Staffel erhalten. "Es ist einfach irre", kann Olaf sein Glück noch gar nicht richtig fassen. Wird er seinen Gnadenhof für Pferde etwa bald mit einer Dame zusammen betreiben? Bauer sucht Frau Traditionsbruch! Inka Bause deutet krasse Änderung bei "Bauer sucht Frau" an Seit seine Ehefrau 2010 starb, ist Olaf Single. Mit Tränen in den Augen erinnert er sich auch 15 Jahre später noch an die schwere Zeit zurück. Seine Tochter ist es gewesen, die den 70-Jährigen ein Jahr später aus seinem Alltagstrott in Leipzig herausgeholt und nach Portugal verschleppt hat. "Bauer sucht Frau International": Nach 15 Jahren steigt er wieder aufs Pferd Die neuen Folgen seht Ihr immer dienstags im TV. © RTL Genau dort hat er seine neue Heimat gefunden und genießt seitdem seinen Ruhestand in der Sonne. Doch etwas belastet den Rentner. "Seitdem habe ich nicht wirklich eine ernsthafte Beziehung geführt", erzählt er. Daran soll sich nun endlich etwas ändern. In Berlin trifft Olaf bald seine fünf auserwählten Frauen und ist schon vorher mächtig aufgeregt. Unter anderem das Flirten muss er erst mal wieder lernen. "Keine Ahnung, ob ich es noch kann", lacht er. Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau: Todesnachricht überschattet den Staffel-Start, Inka Bause in Trauer TV-Tipp: Wer unter anderem Olaf bei seiner "Bauer sucht Frau International"-Reise begleiten möchte, kann dies immer dienstags um 20.15 Uhr auf RTL oder schon einen Tag vorher bei RTL+ tun.

Titelfoto: RTL