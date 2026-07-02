Kurz nach Staffel-Ende: "Bauer sucht Frau"-Hofdame offenbart schweren Schicksalsschlag
Köln - Bei "Bauer sucht Frau International" machte Ex-Hofdame Katarina (43) durch einen emotionalen Gefühlsausbruch direkt zu Beginn auf sich aufmerksam. Dabei schien es so, als könne sie nie mehr Gefühle für einen Mann aufbringen - aus einem traurigen Grund.
Denn vor über zehn Jahren hat die Hessin einen harten Schicksalsschlag erlitten, denn sie verlor ihren Partner Karsten.
"Mein Mann hatte einen Hirntumor", enthüllt Katarina jetzt in einem Facebook-Live mit Nadine (47), die ebenfalls in der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow zu sehen gewesen ist.
Während der schweren Zeit habe Hündin Ludo, die die Zuschauer ebenfalls kennenlernen durften, ihr stets zur Seite gestanden. Denn Katarina und Karsten hätten entschieden, dass Ludo ihren Mann ersetzen solle.
"Weil wir wussten, er wird sterben", so das traurige Geständnis der ehemaligen Hofdame.
Obwohl sie einen Vollzeitjob ausgeübt habe, habe sie ihrem Mann gestanden, "bis das uns der Tod scheidet, werde ich ihm beistehen. Egal was kommt. Und das habe ich getan", führt die Hessin weiter aus.
"Bauer sucht Frau International": Kein Happy End bei Katarina und Andreas
"Ich habe meinen Mann gepflegt. Ich habe meinen Mann gewickelt, gewaschen. Ich hab' ihn zusammenfallen gesehen", erinnert sich Katarina an die wahrscheinlich schwerste Zeit ihres Lebens. Ganze zwei Jahre lang habe die 43-Jährige ihren verstorbenen Mann gepflegt.
Die Diagnose, dass Karsten an Krebs erkrankt sei, habe das Paar mitten in den Hochzeitsplanungen erhalten. Die Ärzte gaben ihm nur noch vier bis fünf Monate, weshalb Katarina überlegt habe, ob sie die Hochzeit nicht am liebsten absagen solle.
Aber Karsten habe ihr unbedingt was Jawort geben wollen und heute bereut die Ex-Hofdame dies überhaupt nicht mehr. Ganz im Gegenteil: Sie sei für jeden Tag mit ihrem Mann dankbar gewesen.
Daher hat sie die heftige Kritik, die sie im Anschluss an die "Bauer sucht Frau"-Dreharbeiten erhalten habe, auch gewaltig mitgenommen, wie Katarina abschließend gesteht.
Eine neue Liebe hat sie in der RTL-Show aber auch nicht gefunden. Obwohl sich Landwirt Andreas (46) für sie entschieden hatte, gingen die beiden am Ende doch getrennte Wege.
Titelfoto: RTL