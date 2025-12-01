Funke springt nicht über: Bei "Bauer sucht Frau" droht der nächste Abbruch der Hofwoche

Obergude (Hessen) - Eigentlich schien es so, als wären Herbert (59) und Carola (56) wie füreinander geschaffen. Schon beim Scheunenfest von " Bauer sucht Frau " verstanden sich beide blendend. Doch inzwischen ist das Verhältnis abgekühlt. Droht etwa der nächste Abbruch der Hofwoche?

Die Stimmung bei Carola (56) und Herbert (59) ist eigentlich gut, doch eine Sache betrübt die Hofdame. © RTL

Bei einem Picknick im Grünen möchte der pensionierte Berufssoldat seine Hofdame besser kennenlernen. Vor allem, was das Thema Hobbys angeht, haben Herbert und Carola unterschiedliche Vorstellungen.

Doch das ist nicht der Grund, warum keine richtig gute Stimmung aufkommt. Zwar ist die 56-Jährige sehr angetan von den Mühen des Pferdehofbesitzers, doch der Vater zweier Söhne merkt schnell, das etwas nicht stimmt.

Denn Carola hatte in der Vergangenheit bereits angemerkt, dass sie ihre Familie sehr vermisse und das bereitet Herbert Sorgen - und diese scheinen nicht unberechtigt zu sein.

"Ja, mein Gefühlsbarometer schwankt ein bisschen. Ich finde ihn sehr sympathisch und möchte ihn auch näher kennenlernen. Aber auf der anderen Seite auch meine Familie, die ich natürlich vermisse", gesteht die 56-Jährige, weshalb alles ein wenig schwierig einzuordnen sei.