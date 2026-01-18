"Bauer sucht Frau"-Paar Bastian und Kerrin: Jetzt meldet sich die Hofdame mit ernsten Worten

Greßthal - Bastian (25) und Kerrin (28) stachen in der 21. Staffel von " Bauer sucht Frau " durch die herrschende Harmonie heraus. Doch jetzt sorgt die Hofdame mit ernsten Worten für Aufsehen.

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Bastian (25) und Kerrin (28) schwebt weiterhin auf Wolke sieben. © RTL / Stefan Gregorowius

Schon während der Dreharbeiten war zu sehen, dass es zwischen dem Ackerbauern und der 28-Jährigen so richtig gefunkt hat. Deswegen gingen die beiden auch das Risiko einer Fernbeziehung ein.

Beim großen Wiedersehen der beliebten RTL-Kuppelshow machten die zwei dann jedoch klar, dass die Distanz von 530 Kilometern schon bald der Vergangenheit angehören solle.

"Wir versuchen, uns jetzt so gut und so schnell wie möglich kennenzulernen, und dann hopp oder top!", so der 25-Jährige.

Bislang scheint es aber so zu sein, dass das Traumpaar immer noch eine Fernbeziehung führt - weshalb sich Kerrin jetzt mit ernsten Worten gemeldet hat.

"Eine Beziehung erfordert immer Mut. Man entscheidet sich dazu, einem anderen Menschen sein Herz zu schenken und darauf zu vertrauen, dass es nicht gebrochen wird", schreibt die Hofdame aus Schleswig-Holstein zu einem Instagram-Beitrag mit gemeinsamen Bildern der beiden.

Allerdings betont Kerrin, dass eine Beziehung mit so einer großen Distanz noch mehr zusätzliche Herausforderungen mit sich bringe. "Eine Fernbeziehung erfordert vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Mut", gesteht sie.