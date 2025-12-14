Heiße Küsse bei "Bauer sucht Frau": Doch Simone schickt Hofmann zurück in den Wohnwagen
Großrosseln-Naßweiler (Saarland) - Gnadenhofbetreiberin Simone (55) sucht bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe. Zwar scheint es zwischen ihr und Bewerber Frank (57) zu stimmen, dennoch ist ihr Haus für ihn tabu!
Seitdem der 57-Jährige das Abenteuer Hofwoche angegangen ist, durfte er noch keinen Fuß in das Haus der hauptberuflichen Altenpflegerin setzen.
Damit er aber ein Dach über dem Kopf hat, lebt er in einem Wohnwagen, den Simone für ihn hergerichtet hat. Seit Beginn rätselt er über die Gründe, ist jedoch der Annahme, dass die 55-Jährige ängstlich sei.
Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. "Der Frank durfte ja auch noch nicht in mein Haus, weil das ist so ein Stück Intimität. Mein Haus, das ist auch so mein Palast, in dem ich mich schütze vor allem", macht die Saarländerin im Einzelinterview klar.
Bislang sei für sie jedoch auch noch nicht der richtige Moment und das richtige Gefühl gewesen, um Frank in ihr Heiligstes zu lassen. Doch ändert sich das schon ganz schnell?
Denn auf einem kleinen Fest auf ihrem Hof, wo Simone auch einige Bekannte eingeladen hat, kommt es zu einem sehr intimen Moment zwischen den beiden.
Überraschender Wendepunkt bei einer Party auf Simones Hof?
Damit Frank auch ihre Freunde, ihren Zwillingsbruder sowie Familie kennenlernen kann, hat sie sich für die Party entschieden und stolz stellt die Gnadenhofbetreiberin auch ihren Verehrer vor.
Als die 55-Jährige dann eine Gesangseinlage hinlegt, wird sie so euphorisch, dass die hauptberufliche Altenpflegerin dem Bewerber vor all ihren Gästen einen Schmatzer auf den Mund gibt.
"Ich glaube, die Simone mag mich wirklich", zeigt sich der 57-Jährige überglücklich.
Im Laufe des Abends darf er sich außerdem über weitere Küsse freuen, die er von Simone erhält.
Ob das klare Bekenntnis von Simone auch dafür sorgt, dass Frank schon bald die Tabu-Zone, das Haus, der Gnadenhofbetreiberin betreten darf? Zunächst aber muss der 55-Jährige wieder zurück in den Wohnwagen.
"Bauer sucht Frau" könnt Ihr immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL sehen. Auf RTL+ stehen Euch die neuen Folgen zudem jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Streamen zur Verfügung.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius