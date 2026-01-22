RTL-Landwirt Christopher packt aus: Was ist bei ihm und Hofdame Pauline los?

Köln - Während ihrer " Bauer sucht Frau "-Zeit flogen zwischen Landwirt Christopher und Hofdame Pauline mächtig die Funken. Doch wie sieht es aktuell bei ihnen aus?

Landwirt Christopher und Hofdame Pauline lernten sich in der abgelaufenen "Bauer sucht Frau"-Staffel kennen und lieben. © RTL

Millionen von Zuschauern durften den beiden Turteltauben in der jüngsten Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (57) beim Kennenlernen zuschauen. Doch auch abseits der Kameras scheint die Chemie zu stimmen.

Pauline und Christopher sind nach wie vor ein Paar, führen allerdings immer noch eine Fernbeziehung. Um sich regelmäßig zu treffen, pendeln die Frischverliebten beinahe jedes Wochenende zwischen Hannover und Brandenburg hin und her.

Eine harte Belastungsprobe für die junge Liebe, die die beiden aber gerne auf sich nehmen. In einem Interview gewähren sie jetzt zudem einen ehrlichen Einblick, wie der gemeinsame Alltag bei ihnen läuft.

"Ich glaube, wie ein ganz normales Paar, wenn ich wieder mal unordentlich bin – und tatsächlich bin ich das schon. Oder was es vielleicht zum Abendbrot geben soll. Ansonsten haben wir jetzt nicht so die Streitigkeiten", betont Christopher gegenüber "Promiflash".