RTL-Landwirt Christopher packt aus: Was ist bei ihm und Hofdame Pauline los?
Köln - Während ihrer "Bauer sucht Frau"-Zeit flogen zwischen Landwirt Christopher und Hofdame Pauline mächtig die Funken. Doch wie sieht es aktuell bei ihnen aus?
Millionen von Zuschauern durften den beiden Turteltauben in der jüngsten Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (57) beim Kennenlernen zuschauen. Doch auch abseits der Kameras scheint die Chemie zu stimmen.
Pauline und Christopher sind nach wie vor ein Paar, führen allerdings immer noch eine Fernbeziehung. Um sich regelmäßig zu treffen, pendeln die Frischverliebten beinahe jedes Wochenende zwischen Hannover und Brandenburg hin und her.
Eine harte Belastungsprobe für die junge Liebe, die die beiden aber gerne auf sich nehmen. In einem Interview gewähren sie jetzt zudem einen ehrlichen Einblick, wie der gemeinsame Alltag bei ihnen läuft.
"Ich glaube, wie ein ganz normales Paar, wenn ich wieder mal unordentlich bin – und tatsächlich bin ich das schon. Oder was es vielleicht zum Abendbrot geben soll. Ansonsten haben wir jetzt nicht so die Streitigkeiten", betont Christopher gegenüber "Promiflash".
"Bauer sucht Frau"-Paar schmiedet bereits intensive Zukunftspläne
Streitigkeiten gebe es zwischen ihm und Pauline eigentlich so gut wie keine. Lediglich die ein oder andere Meinungsverschiedenheit käme hin und wieder mal vor. Seine einstige Hofdame und neue feste Freundin sieht das ähnlich.
"Also, so viel streiten wir uns gar nicht", hält Pauline fest. "Wenn, dann sind wir uns mal uneinig, wenn mal Wäsche herumliegt oder was es abends zum Abendbrot geben soll." Ganz normale Themen eben, "wie bei jedem anderen Paar auch".
Die Beziehung der beiden läuft aktuell also sehr harmonisch. Tatsächlich schmieden Christopher und Pauline aber auch schon Zukunftspläne. Die Blondine denkt intensiv über einen Umzug auf den Hof ihres Liebsten nach Brandenburg nach.
Pauline erklärt dazu: "Wir merken auch beide einfach, dass wir uns schon näherkommen wollen, auch von der Distanz her. Das heißt, wenn ein Umzug ansteht, dann würde ich zu Christopher ziehen, ja." Zuvor möchte sie vor Ort aber eine feste Arbeitsstelle finden.
Titelfoto: RTL