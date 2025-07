Heißer Überfall in der Nacht geht schief: Viehhalter Björn wirft Sarah eiskalt vom Hof

Namibia - Nach dem Kuss zwischen Farmer Björn und Lea (21) will Hofdame Sarah (27) das Feld nicht kampflos räumen. Sie zieht alle Register und schleicht sich nachts in das Zimmer des Single-Mannes. Es wird "heiß", dann fällt eine Entscheidung!

Zwei Frauen sind eine zu viel: Rinderzüchter Björn (30) muss in Namibia eine Entscheidung treffen. © RTL

Als Sarah ausgerechnet von ihrer Nebenbuhlerin von dem Austausch der Zärtlichkeiten erfährt, ist sie völlig fassungslos. "Mir ist jetzt auch ein bisschen schlecht gerade", gesteht sie dem RTL-Team unter Tränen. Björn will Sarah trösten und sucht das klärende Gespräch.

Darin versichert er der "Bauer sucht Frau International"-Bewerberin, dass das Rennen um sein Herz nach wie vor völlig offen sei. Durch diesen Satz ermutigt, geht die 27-Jährige in der Nacht in die Offensive …

"Nachdem ich die Ladys dann alle ins Haus gebracht habe und 'Gute Nacht' gesagt habe, dann bin ich wieder zu mir ins Haus und wollte mich auch fertig machen fürs Bett. Und dann auf einmal stand Sarah in meinem Bungalow …", verrät Björn im Einzelinterview.

Am nächsten Tag konfrontiert der Rinderzüchter den Überraschungsgast in seinem Schlafgemach mit dem Vorfall und erklärt: "Also gestern Abend war schon noch so ein bisschen hot und heavy!" Sarah reagiert mit einem Grinsen und tut auf unschuldig.

Was genau passiert ist, wird nicht aufgelöst. Hat Sarah versucht, Björn noch einmal näherzukommen und ebenfalls einen Kuss zu ergattern, oder sogar mehr? Und hat sie ihr Ziel erreicht? Das bleibt wohl das Geheimnis der beiden.