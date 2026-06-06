"Zickendrama" bei "Bauer sucht Frau": RTL-Landwirt trifft weitreichende Entscheidung
Südtirol (Italien) - Die Spannungen zwischen den Hofdamen Katarina (43) und Jasmin (41) sind nicht zu übersehen. Bei einem Fest eskaliert die Situation, sodass Mutterkuhhalter Andreas (46) bei "Bauer sucht Frau International" eine weitreichende Entscheidung trifft.
Der Südtiroler legt sich ordentlich für die beiden Frauen ins Zeug und richtet ein Hoffest aus, zu dem er Freunde und Bekannte einlädt, um diesen die beiden Kandidatinnen vorzustellen.
Vor allem die 43-jährige Hessin Katarina ist angetan von den Bemühungen des Landwirtes, was allerdings Jasmin nicht gefällt. Zudem fühle sich die Schweizerin ignoriert und sei sich außerdem sicher, dass Katarina sie manipuliere.
"Es kam zum Zickendrama", bestätigt die 41-Jährige, die ihren Ausraster verteidigt. Denn Andreas habe ihr einfach nicht zugehört.
"Dann habe ich ihm die Meinung gesagt", erklärt die 41-Jährige, die dann auch noch von Katarina beim Streit erwischt wird, was das Drama perfekt macht.
"Das sehr schöne Hoffest hat echt ein unschönes Ende genommen und es ist ja mehr oder weniger eskaliert", bestätigt auch Katarina am Ende des Abends.
"Da hat es ein bisschen Zickenkrieg gegeben", gesteht auch der Südtiroler, der schlussendlich das Gespräch mit beiden Frauen sucht, um endlich eine Entscheidung zu treffen.
"Bauer sucht Frau International": Hofdame Jasmin zeigt sich überrascht
Aber auch die beiden Hofdamen setzen dem Landwirt die Pistole auf die Brust. Vor allem Jasmin lässt nicht locker und möchte wissen, für wen sich Andreas entscheiden wird.
"Ich habe mich für Katarina entschieden!", macht er dann im Gespräch mit der 41-Jährigen klar, die sichtlich getroffen ist.
"Ich bin richtig verletzt, weil ich das überhaupt nicht habe kommen sehen, weil es hat alles darauf hingedeutet, dass da mehr zwischen uns ist", ist sich Jasmin eigentlich sicher gewesen, dass sich der Mutterkuhhalter für sie entscheiden würde.
Schlussendlich teilt der 46-jährige Landwirt auch Katarina die freudige Nachricht mit. Die Hessin kann ihr Glück kaum fassen und es brechen alle Dämme.
"Ein Traum ist wahr geworden", gesteht die 43-Jährige unter Tränen.
Was auf den anderen Höfen los ist, seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL