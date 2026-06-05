Bauer sucht Frau: Hofdame erwischt Kontrahentin "in flagranti", dann fliegt eine raus
Österreich - Landwirt Franz geht bei "Bauer sucht Frau International" gleich mit all seinen Hofdamen auf Tuchfühlung. Im Hühnerstall kommt es zu einer brisanten Situation. Kurz darauf muss eine von ihnen ihre Koffer packen!
Um herauszufinden, ob Silke oder Simone besser in sein Leben passt, verdonnert der 53-Jährige die Single-Ladys zu einem Stockschießwettbewerb. Auf die Siegerin wartet neben der Anerkennung des Milchviehhalters auch noch ein Pokal.
Doch auch Küsse gibt es abzustauben - und zwar nach jeder gespielten Runde. Zuerst räumt Silke ab, dann landet ihre Nebenbuhlerin zwei Erfolge in Serie und sichert sich so gleich mal die doppelte Dosis von Franz' gespitzten Lippen.
"Ich hoffe aber, dass ich nicht nur als Siegerin beim Stockschießen hervorgehe, sondern auch als Siegerin bei ihm", erklärt Simone nach ihrem Triumph. Silke will das Feld aber nicht kampflos räumen. Beim Füttern der Hühner am nächsten Morgen sieht sie ihre große Chance gekommen.
Alleine mit Franz im Stall erklärt die Hofdame offen: "Du weißt, wie gern ich dich habe." Dann schlingt sie ihre Arme um seinen Hals und ergänzt: "Wir haben supertolle Momente zusammen." Dennoch habe sie Angst, verletzt zu werden.
Während er im Einzelinterview noch völlig unschlüssig wirkt, für welche Frau sein Herz denn nun mehr schlägt, merkt Franz gegenüber Silke an: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch und die flattern. Die flattern zu dir." Nach dem Satz wird erst einmal innig geknutscht.
Milchbauer Franz gibt Simone den Laufpass, die lässt sich Hintertür offen
Gestört wird der intime Moment nur von Simone. Als sie nach Franz rufend "ganz plötzlich" die Tür aufstößt, lösen sich die beiden gerade aus ihrer innigen Umklammerung.
Gegenüber RTL erklärt die Blondine, sie habe Franz und Silke "in flagranti im Hühnerstall" erwischt. Von den Küssen hat sie allerdings nichts mitbekommen.
An ihren Gefühlen ändert der Vorfall nichts. Auch sie hat den Landwirt "unheimlich gerne". Beide Frauen drängen auf eine Entscheidung, doch Franz hält sich alle Optionen offen. Er sei "überfordert" mit seinen Gefühlen, "weil ich in beide Frauen ein bisschen verliebt bin".
Irgendwann ist der Moment der Entscheidung dann aber doch gekommen: Franz wählt Silke und bricht Simone das Herz. Der Korb wiegt schwer, doch ein Funke Hoffnung bleibt. Die Single-Frau würde dem Österreicher eine zweite Chance geben, sofern es mit Silke nicht klappt.
Was auf den anderen Höfen los ist, seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL