Bauer sucht Frau: Hofdame erwischt Kontrahentin "in flagranti", dann fliegt eine raus

Österreich - Landwirt Franz geht bei " Bauer sucht Frau International " gleich mit all seinen Hofdamen auf Tuchfühlung. Im Hühnerstall kommt es zu einer brisanten Situation. Kurz darauf muss eine von ihnen ihre Koffer packen!

Landwirt Franz (53) lässt bei "Bauer sucht Frau International" nichts anbrennen und geht mit seinen Hofdamen immer wieder auf Tuchfühlung. © RTL

Um herauszufinden, ob Silke oder Simone besser in sein Leben passt, verdonnert der 53-Jährige die Single-Ladys zu einem Stockschießwettbewerb. Auf die Siegerin wartet neben der Anerkennung des Milchviehhalters auch noch ein Pokal.

Doch auch Küsse gibt es abzustauben - und zwar nach jeder gespielten Runde. Zuerst räumt Silke ab, dann landet ihre Nebenbuhlerin zwei Erfolge in Serie und sichert sich so gleich mal die doppelte Dosis von Franz' gespitzten Lippen.

"Ich hoffe aber, dass ich nicht nur als Siegerin beim Stockschießen hervorgehe, sondern auch als Siegerin bei ihm", erklärt Simone nach ihrem Triumph. Silke will das Feld aber nicht kampflos räumen. Beim Füttern der Hühner am nächsten Morgen sieht sie ihre große Chance gekommen.

Alleine mit Franz im Stall erklärt die Hofdame offen: "Du weißt, wie gern ich dich habe." Dann schlingt sie ihre Arme um seinen Hals und ergänzt: "Wir haben supertolle Momente zusammen." Dennoch habe sie Angst, verletzt zu werden.

Während er im Einzelinterview noch völlig unschlüssig wirkt, für welche Frau sein Herz denn nun mehr schlägt, merkt Franz gegenüber Silke an: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch und die flattern. Die flattern zu dir." Nach dem Satz wird erst einmal innig geknutscht.