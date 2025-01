In sexy Dessous: "Bauer sucht Frau"-Star lässt die Hüllen fallen

Carolin (27) hat für den Jungbauernkalender die Hüllen fallen lassen. © Bildmontage: Instagram/jungbauernkalender (Screenshot), RTL/Stefan Gregorowius

Die Rede ist von Carolin Groß (27), die vor zwei Jahren in der 19. Staffel der beliebten Kuppel-Show ihr Glück versucht hat.

Doch sowohl bei Liebesanwärter Lukas (27), als auch bei Marcel (26), den sie zuvor eigentlich schon abserviert hatte, funkte es ihrerseits nicht.

"Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass es noch 'Klick' macht", gab die schöne Blondine damals schon zu.

Mittlerweile gibt sich die 27-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen auch selbst die Schuld an dem Dilemma. "Ich bin zu wählerisch", lässt sie in dem Jubiläums-Special "20 Jahre Bauer sucht Frau - Das ganz große Wiedersehen" gegenüber Moderatorin Inka Bause (56) wissen.

Allerdings verrät sie: "Ich lerne gerade jemanden kennen." Das ist jedoch nicht die einzige Überraschung, die sie parat hat. Denn die 27-Jährige hat die Hüllen fallen lassen!