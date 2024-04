Inka Bause packt Grusel-Story aus: Dieser Bauer hat ihr richtig Angst gemacht

Inka Bause (55) hat in einem Interview von einem gruseligen Erlebnis mit einem Bauern erzählt. © Hendrik Schmidt/dpa

Denn in ihre Privatsphäre darf man, oder in diesem Fall Mann, natürlich nicht so einfach eindringen, stellte sie in einem "Bild"-Interview klar.

Und in einem Fall hatte die Promi-Dame, die mit ihren beiden Hunden am Rand von Berlin lebt, sogar regelrecht Angst. "Einmal stand ein Bauer spätabends im Dunkeln bei mir vor der Haustür", verriet sie dem Boulevardblatt.

Dieser Vorfall habe die 55-Jährige regelrecht erschreckt: "Das war gruselig", erinnerte sie sich. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Schließlich geht die Promi-Dame ja nicht einfach so mit ihrer Privatadresse hausieren.

"Er hatte sich irgendwie zu mir durchgefragt", erklärte die Moderatorin. Und eigentlich habe er ja auch gar nichts Böses im Schilde geführt, vermutete sie, sondern "wollte einfach nur mit mir reden". Daraus wurde dann aber natürlich nichts, denn das ging Bause verständlicherweise eindeutig zu weit.