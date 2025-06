Inka Bause privat wie nie: Hat sich die Moderatorin schon in Single-Bauern verliebt?

In diesem Jahr leitet die 56-Jährige zum 20. Mal (!) durch die TV-Liebesbörse. © Pascal Buenning/RTL/dpa

Stattdessen überlässt sie den romantischen Job den Teilnehmenden, schließlich suchen die in der Show die große Liebe.

"Es gab ehrlich gesagt noch nicht einen, bei dem ich plötzlich ein Flattern bekam oder nervös geworden bin", offenbart sie ganz ehrlich. Noch bevor die neue Staffel aber so richtig losgehen kann, haben Inka Bause und das Team hinter den Kameras aber einen tragischen Todesfall zu verkraften.

Wie RTL auf eine Medienanfrage mitteilte, sei Produktionsmitarbeiter Brian (†50) an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben.

In Gedenken an ihn zeigt der TV-Sender unmittelbar vor dem Abspann der ersten Folge eine neunsekündige Einblendung mit den Worten "In Erinnerung an Brian". Los geht es am kommenden Montag (16. Juni), um 20.15 Uhr, auf RTL.