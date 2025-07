Jetzt wird's emotional! Bauer Olaf aus Leipzig packt über seine Gefühle aus

Leipzig/Portugal - Nachdem Gnadenhof-Besitzer Olaf (70) und seine Anna (65) den ersten gemeinsamen Abend mit einem Teller Soljanka ausklingen lassen haben, wird es emotional. In der sechsten Folge der neuen Staffel " Bauer sucht Frau International " spricht der Leipziger über seine Vergangenheit.

"Ich hatte vorher keinen Bezug zu Schweinen, außer, dass ich sie nicht esse", gesteht die 65-Jährige. Bauer Olaf tickt da ganz anders: "Mein Herz für Schweine schlägt in Form von guten Steaks und tollem Schinken", erklärt er mit einem Augenzwinkern, denn die Schweine auf seinem Hof gehören zur Familie und kommen nicht auf den Grill.

Am ersten richtigen gemeinsamen Tag möchte er der Personalkauffrau Anna (65) seinen Hof und seine Tiere zeigen. Schließlich könnte das mal ihr Zuhause werden. Seine Auserwählte kann auch direkt bei ihm punkten, denn sie hat keine Scheu und geht direkt offen auf die Schweine und Pferde zu.

Der Wahl-Portugiese Olaf (70) sucht keine lockere Verbindung. Das macht er von Anfang an klar.

Bei einem Gläschen Wein öffnet sich der frühere Leipziger seiner Herzdame und erzählt, wieso er seit 15 Jahren Single ist. © RTL

Anna fühlt sich wohl auf dem Hof und mit den Tieren. Auch der Bauer scheint es ihr angetan zu haben, denn er nimmt sie immer wieder in den Arm. "Und die Schmetterlinge fliegen", kommentiert die 65-Jährige lächelnd.

Der frühere Leipziger will nicht nur an der Oberfläche kratzen. Bei einem gemütlichen Abend zu zweit am Kamin und mit einem Gläschen Rotwein möchte er mit Anna über die Vergangenheit sprechen.

Dort gesteht er, dass er seit dem Tod seiner Ehefrau 2010 Single ist. Als Anna ihn fragt, wieso das so ist, schmunzelt er nur und sagt: "Weil du bist mir noch nicht über den Weg gelaufen."

Er erzählt ihr, dass er früher noch sehr oft zurückgedacht hat und lange nicht bereit war, eine neue Liebe zuzulassen. Das hat sich jetzt aber geändert. Olaf will die Zeit nutzen. Wird das mit Anna gelingen und möchte sie das auch?