Kein Happy End bei Johann und Katja: "Bauer sucht Frau"-Landwirt hat sich "anderweitig orientiert"
Mittelweser-Region (Niedersachsen) - Beim großen "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen hat es noch so ausgesehen, als könnte aus Johann (60) und Katja (55) ein Paar werden. Doch das ist längst Geschichte.
"Katja und ich haben festgestellt, dass wir grundsätzlich andere Vorstellungen von einer Partnerschaft haben", hatte der Rinderzüchter aus Niedersachsen zuletzt schon gesagt.
Allerdings sind solche Sätze seiner ehemaligen Hofdame sauer aufgestoßen. "Kurze öffentliche Aussagen geben jedoch oft ein verkürztes Bild und führen aktuell zu negativen Interpretationen mir gegenüber", erklärt sie in einem Instagram-Beitrag.
Für die 55-Jährige sei jedoch klar gewesen, dass sie für eine Beziehung mit dem Landwirt bereit gewesen sei. Dieses Gefühl sei allerdings nicht gleichermaßen erwidert worden.
"Der frühe öffentliche Rahmen, Kameras und äußerer Druck spielten dabei eine Rolle", macht die Berlinerin klar.
Nach der Wiedersehensfeier sei dann auch der Kontakt von Johanns Seite aus eingeschränkt worden, was sie aber respektiert habe.
Katja erklärt ihren frühen Aufbruch beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen
"Mein früherer Aufbruch beim Wiedersehen hing mit einem lange zuvor gebuchten Konzerttermin zusammen", erzählt die "Bauer sucht Frau"-Bewerberin
Sie sei jedoch danach zurückgekehrt, habe allerdings schnell feststellen müssen, "dass Johann sich bereits anderweitig orientiert" - und das habe sie für sich eingeordnet.
"Ich respektiere Johanns Entscheidung und wünsche ihm sowie seinem Sohn alles Gute", betont Katja, die dem 60-jährigen Rinderzüchter auch keine Vorwürfe machen wolle.
In Zukunft wolle sich die 55-Jährige neuen Herausforderungen stellen und weiterhin Einblicke mit ihren Anhängern teilen.
"Für mich fühlt sich das wie ein neues Kapitel an – und ich freue mich auf alles, was kommt", verrät die Berlinerin abschließend.
Wer die große Wiedersehensshow von "Bauer sucht Frau" verpasst hat, kann diese auf RTL+ nochmals schauen.
Titelfoto: RTL