Lügenvorwurf an "Bauer sucht Frau"-Kandidat: Hofdame Jenny - "Fühle mich verarscht"

Köln - Eigentlich schien es so, als würden " Bauer sucht Frau "-Landwirt Daniel (34) und seine Hofdame Jennifer (26) wie füreinander geschaffen zu sein. Doch inzwischen sind die Fronten verhärtet.

Zum Ende der Hofwoche hatte es bei Daniel (34) und Jennifer (26) noch gefunkt. © RTL

Zum Abschluss der Hofwoche hat es zwischen dem Rinderhalter und der 26-Jährigen zwar gefunkt. Aber mittlerweile scheint dies schon wieder Geschichte zu sein.

Ein großes Streitthema bei den beiden: ein Kuss. "Wir haben uns nicht geküsst, das darf man glaube ich sagen", verrät der Hamminkelner im großen Wiedersehen der RTL-Kuppelshow.

Weiter führt er aus: "Das ist so intim und so intensiv, dass man sich diesen Moment aufspart, wenn man sich sicher ist".

Seine ausgewählte Hofdame kann die Aussagen des 26-Jährigen aber nicht nachvollziehen.

Demnach sei zwischen ihr und Daniel während der Dreharbeiten ein Kuss gefallen, allerdings seien die Kameras aus gewesen. Sie können dennoch nicht verstehen, wieso der 34-Jährige nicht dazu stehen möchte.