Drama bei "Bauer sucht Frau": Paar entgeht nur knapp einer Katastrophe!

Die 25-Jährige lenkt den Kran aus Versehen so, dass die Stämme nur knapp an den Köpfen des Paares vorbeigleiten!

Allerdings sieht die ganze Geschichte in der Realität etwas anders aus, denn die Blondine hat erhebliche Schwierigkeiten, die Baumstämme mit dem Kran anzuheben und auf den Anhänger zu laden.

"Ist das wie bei diesem Kirmes-Automaten? Hier ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher – bei der Kirmes packst du ja kaum was", scheint Michelle keine Angst vor dem großen Baugerät zu haben.

Gemeinsam mit der 25-Jährigen macht sich Yannik auf in den Wald, wo ein Haufen mit abgesägten Baumstämmen sowie ein Kran auf das Paar wartet.

Der Milchviehhalter aus Baden-Württemberg hat nicht nur auf seinem Hof einiges zu tun, sondern auch in einem naheliegenden Forstgebiet.

Der Milchviehhalter und seine Hofdame scheinen wie füreinander geschaffen zu sein. © RTL

"Manchmal sind die Baumstämme ein bisschen nah hergesprungen. Da dachte ich mir dann schon so: 'Oh, was machst du hier eigentlich grad?'", scheint der Landwirt ein wenig Panik zu bekommen.

Glücklicherweise passiert jedoch nichts und die beiden kommen mit dem Schrecken davon.

Ansonsten aber scheinen Yannik und Michelle wie füreinander geschaffen zu sein. Denn schon das erste Date war ein ganz bizarres.

Nach der ersten Nacht auf dem Hof und einem gemeinsamen Frühstück betätigten sich beide an der Gülleverarbeitung.

Bei dieser Vorstellung von Romantik hätten sicher einige Frauen verständlicherweise schnell das Weite gesucht, nicht so aber Michelle.

Die Kandidatin merkte nämlich selbstbewusst an: "Ich mache mir gar keine Sorgen, dass ich der Aufgabe nicht gewachsen wäre. Ich komme aus der Pflege und deshalb kenne ich ja Gerüche. Und das macht mir gar nichts aus."

Es scheint so, als wäre Michelle die perfekte Frau für den Milchviehhalter. Nur beim Kran Steuern muss die 25-Jährige noch einiges lernen.