Bauer sucht Frau: Ulrike und Heiko lassen die Bombe platzen - das hat keiner gewusst!

Brasilien - Paukenschlag im " Bauer sucht Frau "-Kosmos: Ex-Kandidatin Ulrike (58) und ihr Heiko (57) wagen in Südamerika den nächsten Schritt, der ihr bisheriges Leben grundlegend verändern wird.

"Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Ulrike (58) lebt in Brasilien und ist dort unter anderem als Obstbäuerin tätig. © RTL

Im Show-Special "Was ist auf den Höfen los?", welches am Ostermontag im Free-TV bei RTL ausgestrahlt wird, besuchen die beiden Turteltauben in Brasilien einen Notar, um ihre Lebenspartnerschaft beglaubigen zu lassen.

"Heute schreiben wir das nächste Kapitel. Durch diese Unterschrift sind wir einander versprochen, eigentlich für immer. […] Es hat uns beide voll erwischt", frohlockt Ulrike noch vor dem Termin.

Dann beginnt der offizielle Teil. Als Zeugen hat die Obstbäuerin zwei enge Freunde mitgebracht. Ihre Tochter ist zudem per Video-Call zugeschaltet. Als Heiko seiner Liebsten einen Ring an den Finger steckt, stehen ihm die Tränen in den Augen.

Ulrike ist bewusst, welch enorme Bedeutung dieser Moment für den Allgäuer hat: "Heiko gibt ja im Prinzip sein Leben auf, für mich. Er gibt alles auf, was er in Deutschland noch hat, um hier mit mir neu anzufangen."

Zweifel an der Richtigkeit dieses Schrittes hat der 57-Jährige nicht. "Ulrike ist mein Ein und Alles jetzt in meinem Leben", versichert er. Ein besonderer Dank geht an RTL. Denn ohne das Format hätten sie sich "nie kennengelernt", wie das Paar betont.