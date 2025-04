Nach Beziehungs-Aus: "Bauer sucht Frau"-Star bricht sein Schweigen

"Bauer sucht Frau"-Star Johannes Höfinger hat sich zum Liebes-Aus mit Hofbube Florian Eichner geäußert. © Instagram/johannes.hofing (Screenshot)

"Krass, wie schnell die Zeit vergeht" beginnt er seinen langen Beitrag auf seinem Instagram-Profil.

Vor einem Jahr hätten er und Florian entschieden, getrennte Wege zu gehen. Dennoch wolle er die Beziehung, die in der beliebten RTL-Kuppelshow wie ein Märchen begonnen habe, nicht missen zu wollen, da es eine schöne und spannende, aber manchmal auch chaotische Zeit gewesen sei.

"Ich hoffe es geht ihm genauso, auch wenn es ab und an echt schwierig war eine so öffentliche Beziehung zu führen, wo wirklich jeder Schritt, jeder schöne Moment und jeder nicht so schöne Moment von den Medien zerfetzt wurde", so der Pferdebauer.

Aus der gescheiterten Liebe habe er auch eine Erkenntnis gezogen: In Zukunft wolle er darauf verzichten, eine Beziehung so in der Öffentlichkeit preis zu geben.