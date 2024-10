"Lernst du noch!" Macho-Anfall sorgt bei "Bauer sucht Frau" für Zündstoff!

NRW - Jede Menge los auf den neuen " Bauer sucht Frau "-Höfen! So auch bei Pferdewirtin Jenny. Bei der 58-Jährigen und ihrem Liebesanwärter Sweer (63) kommt es zum ersten Macho-Konflikt!

Pferdewirtin Jennifer (58) aus Nordrhein-Westfalen verbringt die Hofwoche an der Seite von Emsländer Sweer (63). © RTL

Die Nordrhein-Westfälin erwartet von ihrem Hof-Mann nicht nur Komplimente, sondern auch Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Mit Blumen das Eingangstor zu verschönern "ist nicht so mein Ding", stellt der Ostfriese sofort klar. Reiten kann er dafür aber umso besser.

So weit, so friedlich ... Doch beim Rückwärtsfahren mit dem Pferdeanfänger kommt es zum ersten Aufreger zwischen den Turteltauben. Im Interview gibt Jenny später unverblümt zu: "Ich glaube, er war ein bisschen genervt!" Was war passiert?

Eigentlich will die Blondine, die in der Nähe von Dortmund einen großen Ponyhof betreibt, bloß die Fahrkünste ihres Auserwählten testen. Ein Thema, bei dem sich der Emsländer offenbar ungern etwas sagen lässt - schon gar nicht von einer Frau.

Die Herausforderung: Sweer soll den Hänger mit Strohballen so vor dem Scheunentor parken, dass die Ladung in die Lagerhalle gerollt werden kann. "Da ist das Tor, da musst du ziemlich nah dran fahren", weist Jenny ihn an. "Ja, ja, krieg ich hin", flötet der Hof-Mann ihr selbstsicher entgegen.

Gegenüber der RTL-Crew zeigt sich Sweer jedoch bereits angepikst und erklärt: "Grundsätzlich mach ich mir da keine Sorgen. Ich weiß, ich kann das. Aber dass sie überhaupt gezweifelt hat, als wenn ich es nicht könnte, das war schon ein bisschen herausfordernd."