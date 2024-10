Liebesklatsche bei "Bauer sucht Frau": Manni hat Gefühle, Sächsin serviert ihn ab!

Oberbayern - Die Hofwochen bei " Bauer sucht Frau " sind in vollen Gange und hier und da liegt bereits Liebe in der Luft. Nur auf dem Anwesen von Bio-Landwirt Manfred (38) fließen plötzlich Tränen. Schuld daran ist Hofdame Susanne (39)!

Die Reaktion der Sächsin fällt unterkühlt aus. Ihr Lächeln wirkt gequält. Und das nicht ohne Grund, denn im Herzen der Hofdame sieht es anders aus: "Ich will dir keine Gefühle vorspielen, die nicht da sind", stellt Susanne klar. Autsch!

Vor malerischer Wald- und Bergkulisse will er von Susanne wissen, ob die beiden eine gemeinsame Zukunft haben. Er selbst hat die Blondine bereits in sein Herz geschlossen und würde "dem Ganzen gerne eine Chance geben".

In diesem Fall ist mit Talent das Traktorfahren gemeint. Hier zeigt die 39-Jährige, dass sie auch mit großen Maschinen umgehen kann. Nach einer Salat-Verkostung und ausgiebigen Wandertour geht der Schnitzel-Freund schließlich aufs Ganze …

Der kernige Bauer gibt sich derweil viel Mühe und zeigt seiner Hofdame bei jeder Gelegenheit, dass sein Interesse groß ist. "Susanne ist voll mit dabei und hat auch viel Talent!", verrät der Bayer mit einem Funkeln in den Augen.

Vor malerischer Wald- und Bergkulisse gesteht der Milchviehhalter mutig seine Gefühle, die von der Sächsin jedoch nicht erwidert werden. © RTL

Während sie die Worte spricht, kullern dicke Krokodilstränen ihre Wangen herunter. Manni bringe zwar "alles mit, was eine Frau haben will", doch einen gemeinsamen Ritt in den Sonnenuntergang sieht die 39-Jährige derzeit nicht.

Mit dieser Antwort hat der Oberbayer nicht gerechnet. Zu harmonisch waren die ersten Tage verlaufen. "Ich finde es schon traurig", gibt er offen zu. Und auch Susi hadert damit, dass sie dem sympathischen Single den Laufpass geben muss.

"Es tut mir voll leid, dass ich das so zu dir sagen muss", schluchzt sie weiter. "Soll ich dich in den Arm nehmen?", hakt sie vorsichtig nach. Manni bejaht. Arm in Arm trösten sie sich gegenseitig. Doch das Liebes-Aus scheint (vorerst) besiegelt.

Wie es bei den beiden nach dem verteilten Korb weitergeht, werden erst die kommenden Folgen von "Bauer sucht Frau" zeigen. Die Kuppelshow läuft immer montags um 20.15 Uhr auf RTL oder vorab auf RTL+.