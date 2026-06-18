18.06.2026 08:10 Liebeshammer auf dem Hof von RTL-Bauer Andreas? Ex-Hofdame selbst heizt Gerüchte an

Spektakuläre Liebeswende bei "Bauer sucht Frau International"? Ein Post von Ex-Hofdame Jasmin, die im TV noch abserviert worden war, sorgt für Spekulationen!

Von Frederick Rook

Südtirol (Italien) - Spektakuläre Liebeswende bei "Bauer sucht Frau International"? Ein Post von Hofdame Jasmin (41), die von Landwirt Andreas (46) im TV noch abserviert worden war, lässt die Gerüchteküche brodeln!

Hofdame Jasmin (41, r.) und Mitbewerberin Katarina (43) gerieten bei "Bauer sucht Frau International" im Kampf um Andreas (46) immer wieder aneinander. © RTL Im Rahmen der jüngsten Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow gab der Mutterkuhhalter aus Südtirol noch Bewerberin Katarina (43) den Vorzug, weshalb Jasmin sofort ihre Koffer packen und enttäuscht die Heimreise antreten musste. Gegenüber dem Kölner Sender gestand der 46-Jährige vor wenigen Tagen allerdings, dass aus ihm und Katarina nach den Dreharbeiten kein Paar geworden sei. Er habe ihre starken Gefühle nicht erwidern können. Der Kontakt ist abgebrochen. Etwa, weil längst eine andere Frau in seinem Herzen Miete zahlt? "Plot Twist: Manche Entscheidungen enden nicht mit der letzten Folge", schreibt Jasmin kryptisch zu einem kurzen Video auf Instagram, das sie beim Kühe melken zeigt. Bauer sucht Frau "Bauer sucht Frau": Das verlangt Kandidatin Melina von ihrem potenziellen Traummann Der Ort des Geschehens: Andreas' Hof! Offenbar will die Beauty mit dem Post beweisen, den Bauern nach dem Staffelfinale noch einmal in seiner italienischen Heimat besucht und sogar tatkräftig bei der Hofarbeit unterstützt zu haben.

Abservierte "Bauer sucht Frau"-Hofdame stellt klar: "Waren immer in Kontakt!"