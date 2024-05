Lügen-Landwirt legt nach! "Bauer sucht Frau International"-Andreas prangert Manipulation bei RTL an

Landwirt Andreas (63) mit seinen beiden Bewerberinnen Petra (57, l.) und Elke (62). © RTL

Der Vorwurf wiegt schwer: "Ich habe erlebt, dass die beiden Redakteure vor Ort extrem manipuliert haben. Die hätten ihre Seele für eine gute Einschaltquote verkauft", behauptet Andreas gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Der 63-Jährige ist fest davon überzeugt, dass die "Bauer sucht Frau"-Produktionsfirma UFA versucht habe, ihn und seine beiden Hofdamen Elke (62) und Petra (57) gegeneinander auszuspielen.

"In einer Situation hat man Petra erzählt, ich wolle mit ihr in einem Zimmer schlafen. Mir hat man erzählt, Petra wolle mit mir in einem Zimmer schlafen", schildert der Kakaobauer seine Erfahrungen. Seine Vermutung: Die Redakteure wollten einen Streit provozieren - und das, obwohl laut Andreas für beide klar war, "dass wir nicht in einem Bett schlafen".

Der Kakaobauer ist sich zudem sicher, dass seine beiden Hofdamen dazu angestachelt wurden, sich gegenseitig anzuzicken. "Eine sollte aus der Sendung gemobbt werden", meint der 63-Jährige und ergänzt: "Elke hat den Druck am Ende nicht ausgehalten."