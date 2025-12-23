Lügenvorwurf an "Bauer sucht Frau"-Kandidat: Hofdame Jenny - "Fühle mich verarscht"
Köln - Eigentlich schien es so, als würden "Bauer sucht Frau"-Landwirt Daniel (34) und seine Hofdame Jennifer (26) wie füreinander geschaffen zu sein. Doch inzwischen sind die Fronten verhärtet.
Zum Abschluss der Hofwoche hat es zwischen dem Rinderhalter und der 26-Jährigen zwar gefunkt. Aber mittlerweile scheint dies schon wieder Geschichte zu sein.
Ein großes Streitthema bei den beiden: ein Kuss. "Wir haben uns nicht geküsst, das darf man glaube ich sagen", verrät der Hamminkelner im großen Wiedersehen der RTL-Kuppelshow.
Weiter führt er aus: "Das ist so intim und so intensiv, dass man sich diesen Moment aufspart, wenn man sich sicher ist".
Seine ausgewählte Hofdame kann die Aussagen des 26-Jährigen aber nicht nachvollziehen.
Demnach sei zwischen ihr und Daniel während der Dreharbeiten ein Kuss gefallen, allerdings seien die Kameras aus gewesen. Sie können dennoch nicht verstehen, wieso der 34-Jährige nicht dazu stehen möchte.
"Bauer sucht Frau": Hofdame Jenny trägt Entscheidung von Daniel mit Fassung
Für Jenny ein Schlag ins Gesicht. Mit Tränen in den Augen zeigt sie sich gefasst und führt aus: "Es ist halt ein Kuss gefallen, deshalb fühle ich mich schon ein bisschen verarscht von ihm. Ich finde schon, dass Daniel mir falsche Signale gesendet hat."
Zwischen den beiden sind die Fronten verhärtet, weshalb Daniel auch kein Beziehungspotenzial mehr gesehen habe.
Hinzu sei gekommen, dass als der Alltag zurückgekommen sei, es nicht mehr ganz so einfach gewesen sei, sich zu sehen oder sich zu treffen.
"Ich glaube, dass ich mit meiner Entscheidung, so wie ich sie getroffen habe, auch heute noch fein bin", betont der Nordrhein-Westfale auch abschließend.
Bei Jenny hingegen sei das anders gewesen, denn sie sei deutlich hoffnungsvoller gewesen, was das Thema Beziehung angeht. Doch daraus wird wohl nichts mehr.
Das Wiedersehen aller Single-Bauern und Bewerbern lief am Montag- und Dienstagabend bei RTL. Wer es verpasst hat, kann sich die beiden Folgen nochmals bei RTL+ ansehen.
Titelfoto: RTL