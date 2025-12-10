Mit Hottie-Landwirt Friedrich wurde es nix: Hofdame Selina kritisiert RTL nach Rauswurf

Lippetal - Im Duell mit Nebenbuhlerin Laura (26) kämpfte Selina (25) bei " Bauer sucht Frau " um das Herz von Hottie-Landwirt Friedrich (29) - und verlor. Jetzt hat die Studentin ihren Rauswurf noch einmal Revue passieren lassen und dabei deutliche Worte gefunden!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich (29) lud Lehrerin Laura (26, l.) und Studentin Selina (25) auf seinen Hof ein. © RTL / Stefan Gregorowius

Bekanntermaßen liegen die Dreharbeiten der 21. Staffel schon einige Monate zurück. Nach der TV-Ausstrahlung der Folgen mit ihrer Beteiligung hat sich Selina nun im Rahmen einer Instagram-Fragerunde zu dem ganzen Liebesdrama geäußert.

"Um ehrlich zu sein, war ich in der Situation einfach etwas überfordert", erinnert sich die ehemalige Hofdame an den Moment der Abfuhr. Offen gibt sie zu, sich ein Gespräch zu dritt gewünscht zu haben.

Doch RTL hatte andere Pläne.

Die Single-Lady erklärt dazu: "Ich hätte beiden einfach gerne noch ein paar nette Worte mitgegeben und so wäre der Abschied für mich einfacher gewesen." Stattdessen gab es ein Vieraugen-Gespräch mit Friedrich, an das Selina keine guten Erinnerungen hat.

"Ich habe mich sehr unwohl und auch ein bisschen vorgeführt gefühlt", gesteht die 25-Jährige. Zudem sei der gesendete O-Ton "Richtig scheiße gerade" laut ihrer Aussage völlig aus dem Kontext gerissen worden. Ein Klassiker.