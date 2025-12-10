Mit Hottie-Landwirt Friedrich wurde es nix: Hofdame Selina kritisiert RTL nach Rauswurf
Lippetal - Im Duell mit Nebenbuhlerin Laura (26) kämpfte Selina (25) bei "Bauer sucht Frau" um das Herz von Hottie-Landwirt Friedrich (29) - und verlor. Jetzt hat die Studentin ihren Rauswurf noch einmal Revue passieren lassen und dabei deutliche Worte gefunden!
Bekanntermaßen liegen die Dreharbeiten der 21. Staffel schon einige Monate zurück. Nach der TV-Ausstrahlung der Folgen mit ihrer Beteiligung hat sich Selina nun im Rahmen einer Instagram-Fragerunde zu dem ganzen Liebesdrama geäußert.
"Um ehrlich zu sein, war ich in der Situation einfach etwas überfordert", erinnert sich die ehemalige Hofdame an den Moment der Abfuhr. Offen gibt sie zu, sich ein Gespräch zu dritt gewünscht zu haben.
Doch RTL hatte andere Pläne.
Die Single-Lady erklärt dazu: "Ich hätte beiden einfach gerne noch ein paar nette Worte mitgegeben und so wäre der Abschied für mich einfacher gewesen." Stattdessen gab es ein Vieraugen-Gespräch mit Friedrich, an das Selina keine guten Erinnerungen hat.
"Ich habe mich sehr unwohl und auch ein bisschen vorgeführt gefühlt", gesteht die 25-Jährige. Zudem sei der gesendete O-Ton "Richtig scheiße gerade" laut ihrer Aussage völlig aus dem Kontext gerissen worden. Ein Klassiker.
"Bauer sucht Frau"-Hofdame heute froh über ihren Rauswurf
Zu ihrer Verteidigung stellt sie gegenüber ihrer Community unmissverständlich klar: "Es wurde einfach nur dieser Ton eingespielt, ich habe dazu aber auch noch gesagt: 'Du hättest das anders machen müssen.'"
Trotz der Liebespleite bereut Selina ihre Teilnahme an der beliebten Kuppelshow nicht. Sie sei sogar froh, dass es so gekommen ist. Auch gegen Friedrich hegt sie keinen Groll mehr: "Mittlerweile bin ich ihm dankbar dafür, aber in dem Moment hat es sich einfach nicht gut angefühlt."
Für die Crew im Hintergrund hat die Studentin zum Abschluss ihres Statements ebenfalls noch ein paar versöhnliche Worte im Gepäck. "Die Produktion war da wirklich sehr nett und hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe", betont Selina bei Insta.
"Bauer sucht Frau" könnt Ihr immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL sehen. Auf RTL+ stehen Euch die neuen Folgen zudem jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Streamen zur Verfügung.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius