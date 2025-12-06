Hinweis auf Entscheidung bei "Bauer sucht Frau"? Daniel mit peinlichem Fauxpas nach Einzeldate

Hamminkeln (Nordrhein-Westfalen) - Landwirt Daniel (34) sucht bei " Bauer sucht Frau " die große Liebe. Zwei Damen durften ihn auf seinen Hof begleiten. Doch ausgerechnet nach einem Einzeldate passiert ihm ein peinlicher Fauxpas!

Emely (29, l.) und Jennifer (26) kämpfen bei "Bauer sucht Frau" um das Herz von Daniel (34). © RTL / Stefan Gregorowius

Der 34-Jährige hofft, dass sich beim Rinderfüttern herauskristallisiert, welche von beiden Hofdamen die Richtige für seinen Bullenmastbetrieb ist.

Allerdings geschieht dem Hamminkelner ein folgenschweres Missgeschick. Denn nach einem Einzeldate mit Emely (29), sucht er auch das Vieraugengespräch mit Jennifer (26), die ihn damit aufzieht, dass er sie so lange alleine gelassen habe.

Doch dann entfällt dem Rinderhalte plötzlich der Name von Emely. "Ja, die ... Wie heißt sie noch mal? Sch...!"

"Ist nicht so wichtig!", antwortet die 26-Jährige schlagfertig.

Für Daniel habe die Namenspanne jedoch keine große Bedeutung. "Mir ist der Name von Emely nicht eingefallen kurz", versucht er zu überspielen.