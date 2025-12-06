Hinweis auf Entscheidung bei "Bauer sucht Frau"? Daniel mit peinlichem Fauxpas nach Einzeldate
Hamminkeln (Nordrhein-Westfalen) - Landwirt Daniel (34) sucht bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe. Zwei Damen durften ihn auf seinen Hof begleiten. Doch ausgerechnet nach einem Einzeldate passiert ihm ein peinlicher Fauxpas!
Der 34-Jährige hofft, dass sich beim Rinderfüttern herauskristallisiert, welche von beiden Hofdamen die Richtige für seinen Bullenmastbetrieb ist.
Allerdings geschieht dem Hamminkelner ein folgenschweres Missgeschick. Denn nach einem Einzeldate mit Emely (29), sucht er auch das Vieraugengespräch mit Jennifer (26), die ihn damit aufzieht, dass er sie so lange alleine gelassen habe.
Doch dann entfällt dem Rinderhalte plötzlich der Name von Emely. "Ja, die ... Wie heißt sie noch mal? Sch...!"
"Ist nicht so wichtig!", antwortet die 26-Jährige schlagfertig.
Für Daniel habe die Namenspanne jedoch keine große Bedeutung. "Mir ist der Name von Emely nicht eingefallen kurz", versucht er zu überspielen.
"Bauer sucht Frau"-Kandidat Daniel versucht Fauxpas zu überspielen
Denn tatsächlich ist der Landwirt angetan von der Großstädterin. "Ich finde die Zeit mit dir auch wunderbar! Du bist eine ganz tolle Frau", macht er Emely ein Kompliment, ehe er sie in den Arm nimmt.
Ein Punkt, der jedoch für Ärger sorgen könnte: Die 29-Jährige lebt vegan, weshalb Daniel wissen will, ob es für sie kein Problem sei, dass auf seinem Hof regelmäßig Rinder geschlachtet werden.
"Das ist schon ein Thema, mit dem ich noch zu kämpfen habe innerlich", gesteht die 29-Jährige, weist jedoch darauf hin, dass sie sich allerdings in der Nähe des Landwirtes sehr wohlfühle.
Doch damit steht sie nicht alleine da, denn auch Pferdemädchen Jennifer "verbringe am liebsten Zeit zu zweit" mit ihm.
"Ich sollte also schleunigst eine Entscheidung treffen", weiß auch der Bauer aus Nordrhein-Westfalen.
Wie es bei Daniel und seinen beiden Hofdamen weitergeht, könnt Ihr am kommenden Montag, dem 8. Dezember, in der neuen Folge "Bauer sucht Frau" bei RTL sehen. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius