Nach "Bauer sucht Frau"-Aus: Jetzt spricht Olivenbauer Frank!

Zwar gibt er auch an, dass es nur acht Teilnehmer pro Staffel gibt und sich immer zehn vorstellen, dennoch hatte er gehofft, nicht derjenige zu sein, der vor dem Dreh der letzten Hofwoche, auch seiner Hofwoche, ausscheiden muss. "Ehrlich gesagt hatte ich mir das, als einziger schwuler Teilnehmer und mit dem meisten Support auf Instagram, sogar kaum vorstellen können. Tja, Life Is A Surprise", führt er weiter aus.

Der Landwirt scheint seinen Mr. Right gefunden zu haben. © Bildmontage: Instagram/frankboxerherz (Screenshots)

So besteht unter anderem die Möglichkeit, dass die Bewerber den Kandidaten nicht zusagen oder sie in der Zwischenzeit bereits das private Glück gefunden haben könnten - und das scheint auch bei dem 58-Jährigen der Fall zu sein.

Denn ein "gewitzter Mr. Right" habe sich online zu ihm vorgedrängelt und diesen wollte er nach der Hofwoche treffen. Doch der hatte eine Teilnahme an "Bauer sucht Frau International" wohl ausgeschlossen, da er nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten wollte.

"Das hatte ich der Produktion erzählt, die darin ein Problem für ihre Bewerber sah, was ich nicht verstanden habe. Niemand weiß, was passiert wäre, während der Hofwoche", so der Olivenbauer.

Dennoch sei der Dreh verschoben und schließlich abgesagt worden.

Trotz allem dankt er dem Kölner Privatsender "für das großartige Porträt, das über meine kleine Farm und mich gesendet worden ist."