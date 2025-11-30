Nach "Dixi-Klo-Schock" bei "Bauer sucht Frau": Jetzt meldet sich Bewerber Christoph

Winsen (Niedersachsen) - Christoph Kirschner (37) ist bei "Bauer sucht Frau"-Fans aktuell in aller Munde. Der Single-Mann servierte Landwirtin Insa (29) gleich zweimal ab . Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet und eine Sache klargestellt.

Christoph (37) teilt Insa (29) seine Entscheidung, den Hof zu verlassen, mit. © RTL

Denn als der gelernte Informatiker aus dem Landkreis Harburg auf dem Hof der Pferdewirtin angekommen war, folgte der Schock: Er sollte in einem Tiny House ohne Bad schlafen. Für sein Geschäft stand ein Dixi-Klo bereit, duschen sollte er zudem im Teich oder am Gartenschlauch.

Allerdings sei das alles ein kleiner Scherz der 29-Jährigen gewesen, wie Christoph gegenüber der "LZ" verrät. Doch die Story sei bei der Ausstrahlung nicht aufgelöst worden. "Es muss ja auch eine interessante Geschichte ergeben", weiß der 37-Jährige.

Dennoch habe sein Handy am nächsten Morgen nicht mehr stillgestanden und fremde Menschen aus ganz Deutschland hätten ihm geschrieben.

"Ich hätte genau so gehandelt, wie du", oder: "Kein Mensch verdient ein Dixi-Klo!", seien unter anderem zwei der Mitteilungen gewesen.