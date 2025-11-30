Nach "Dixi-Klo-Schock" bei "Bauer sucht Frau": Jetzt meldet sich Bewerber Christoph
Winsen (Niedersachsen) - Christoph Kirschner (37) ist bei "Bauer sucht Frau"-Fans aktuell in aller Munde. Der Single-Mann servierte Landwirtin Insa (29) gleich zweimal ab. Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet und eine Sache klargestellt.
Denn als der gelernte Informatiker aus dem Landkreis Harburg auf dem Hof der Pferdewirtin angekommen war, folgte der Schock: Er sollte in einem Tiny House ohne Bad schlafen. Für sein Geschäft stand ein Dixi-Klo bereit, duschen sollte er zudem im Teich oder am Gartenschlauch.
Allerdings sei das alles ein kleiner Scherz der 29-Jährigen gewesen, wie Christoph gegenüber der "LZ" verrät. Doch die Story sei bei der Ausstrahlung nicht aufgelöst worden. "Es muss ja auch eine interessante Geschichte ergeben", weiß der 37-Jährige.
Dennoch habe sein Handy am nächsten Morgen nicht mehr stillgestanden und fremde Menschen aus ganz Deutschland hätten ihm geschrieben.
"Ich hätte genau so gehandelt, wie du", oder: "Kein Mensch verdient ein Dixi-Klo!", seien unter anderem zwei der Mitteilungen gewesen.
Bewerber Christoph bedauert "Bauer sucht Frau"-Abenteuer nicht
Auch wenn die Geschichte mit dem Dixi-Klo nur ein Spaß gewesen sei, brach der Bewerber nach nur einem Tag die Hofwoche bei Landwirtin Insa ab, da die beiden einfach nicht harmonierten.
Dennoch würde der 37-Jährige das "Bauer sucht Frau"-Erlebnis wieder wagen. "Es war wirklich ein aufregendes Abenteuer", gesteht Christoph.
Und das, obwohl das ganze Prozedere sehr aufwendig gewesen sei. "Eine RTL-Kollegin wollte wissen: Willst du Kinder? Wie könntest du dir das Leben auf einem Bauernhof vorstellen?", verrät er und gibt preis, dass er zudem ein Video von seiner Lieblingsbeschäftigung habe schicken sollen.
"Dann habe ich mich im Fitnessstudio gefilmt, wie ich ein paar Gewichte stemmte", so der 37-Jährige, der auf Partnersuche gewesen sei und es daher mal über einen anderen Weg versucht habe.
Und vielleicht sorgt die beliebte Kuppelshow ja doch dafür, dass er die Richtige findet. "Auf Instagram schreibt mir jetzt schon die eine oder andere, die ich richtig nett finde", verrät er.
Titelfoto: RTL