"Kribbeln im Bauch": Zu dieser Hofdame fühlt sich Hottie-Bauer Friedrich mehr hingezogen

Lippetal - Die Hofwoche bei " Bauer sucht Frau "-Schönling Friedrich Dieckmann ist bereits in vollem Gange. Und tatsächlich scheint es zwischen dem Junggesellen und einer seiner Bewerberinnen bereits heftig zu knistern!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich (29) gönnt sich mit seinen Hofdamen Laura (l.) und Selina ein ausgiebiges Frühstück. © RTL

Um Laura und Selina einen Einblick in seinen Alltag zu gewähren, zeigt der 29-Jährige den beiden in der neuesten Folge der RTL-Kuppelshow erst einmal seine Morgenroutine, welche unter anderem eine sportliche Joggingrunde beinhaltet.

Anschließend ist Zweisamkeit angesagt: Dafür hat sich Friedrich verschiedene Aufgaben überlegt. "Die Litzen sind hier noch aufgebaut. Die würde ich jetzt gerne mit euch schnell zurückbauen", erklärt er den beiden auf der Weide.

Zu dritt sei das Ganze aber "ein bisschen doof", da stehe man sich nur im Weg. Also schickt er Laura ans andere Ende des Zauns. Selina darf bleiben. Es wird gewerkelt und geschnackt. Später bekommt dann auch ihre Kontrahentin eine Chance.

Mit Laura steigt Friedrich in den Traktor. Doch nicht nur das, die Lehrerin darf sogar selbst ans Steuer. Der Landwirt ist von ihrem Talent beeindruckt: "Das sind die ersten Meter und ich fühle mich jetzt schon sicher." Die beiden lachen viel und es werden tiefe Blicke ausgetauscht.

Friedrich erkundet sich nach Lauras Wohlbefinden. Die gibt zu: "Ich habe es mir schön vorgestellt, aber es ist noch schöner." Ein Leben auf dem Hof kann sich die 26-Jährige definitiv vorstellen.