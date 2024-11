Nach Liebes-Aus mit Bubi-Nachbar: Bäuerin Stefanie trifft radikale Entscheidung!

Nordfriesland - " Bauer sucht Frau "-Star Stefanie Hausen krempelt ihr Leben um: In der 19. Staffel fand die 42-Jährige keine neue Liebe. Jetzt hat sie eine radikale Entscheidung für ihre Zukunft getroffen!

"Bauer sucht Frau"-Star Stefanie Hausen (42) gibt ihr Leben als Landwirtin auf. © Bildmontage: Instagram/steffis_leben_kunterbunt (Screenshots)

Im Rahmen der beliebten Kuppelshow hatte die Geflügelzüchterin vor rund einem Jahr gleich zwei Männer zur Hofwoche eingeladen, am Ende blieb sie lieber allein. Später lernte sie ihren 18 Jahre jüngeren Nachbarn kennen. Doch auch diese Liaison sollte letztlich nur von kurzer Dauer sein.

In der neuen Folge von "Ralf, der Bauernreporter" bekommt die attraktive Single-Frau Besuch von Ralf Herrmann. Seit 2016 trifft sich der Gastgeber immer wieder mit ehemaligen Teilnehmern, um zu klären, wie es für sie nach der Show weitergegangen ist.

Von Stefanie erfährt er dabei eine einschneidende Veränderung: "Wir ziehen um. Ich verkaufe den Hof", verkündet sie im Gespräch mit dem RTL-Mann. Die 42-Jährige hat sich dazu entschlossen, das Leben als Bäuerin an den Nagel zu hängen.

Grundlos passiert das Ganze natürlich nicht.

Ihr Vater könne "nicht mehr so allein", so ihre Erklärung. Deshalb wolle sie mit ihrer Tochter in seine Nähe ziehen.