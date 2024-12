Neben dem Heiko-Drama: "Bauer sucht Frau"-Star Ulrike teilt neue Hiobsbotschaft!

Obstbäuerin Ulrike (58) verliebte sich in der jüngsten Staffel von "Bauer sucht Frau International" in den Allgäuer Heiko (57). © Bildmontage: Instagram/ulrike.ramp (Screenshots)

Die liebreizende Auswanderin und der gelernte Metzger sind das Traumpaar der jüngsten "International"-Staffel der RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (56). Im Netz gewähren die beiden immer wieder Einblicke in ihre Lovestory.

Aktuell kämpft Heiko verbissen für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Brasilien. Eine Fernbeziehung über 9000 Kilometer will das verliebte TV-Paar nicht führen. Ulrike ist in Südamerika sesshaft geworden, baut auf ihrer Farm unter anderem Obst und Eukalyptus an.

Doch plötzlich gibt es Stress im Paradies: Schuld ist das Wetter. Auf Instagram teilte der Rotschopf jetzt einige Fotos, auf denen zu sehen ist, wie Wasser und Matsch einen Weg überspülen. "Willkommen in der Regenzeit. Unsere Straße ist weg", schreibt Ulrike dazu.

Als ihr ein Fan in den Kommentaren wünscht, dass es sie hoffentlich "nicht allzu heftig" erwischt, muss die 58-Jährige widersprechen: "Leider doch, wir […] sind eingesperrt. Meine Lieferanten werden nicht herkommen können. Das ist blöd, weil ich dringend auf meine Bestellungen warte."