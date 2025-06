Bauer Olaf (70) trifft harte Entscheidung: "Für mich ein Desaster"

Leipzig/Großbeeren - Die Dates des charmanten Gnadenhofbesitzers Olaf (70) gehen bei " Bauer sucht Frau International " in die nächste Runde. Doch dann trifft der Sachse eine Entscheidung, mit der keine der Frauen gerechnet hat.

Alles in Kürze

Chrissi (64) und Olaf (70) stellen gleich ein paar Gemeinsamkeiten fest. Ob das reicht? © RTL

Zuvor steht noch ein Kennenlernen mit einer quasi Nachbarin an. Was ziemlich überraschend ist, bedenkt man, dass Olaf in Portugal wohnt.

Die Gemeinsamkeiten sind schnell gefunden und so resümiert der Witwer: "Das Date mit Chrissi war ein Volltreffer."

Schon kurz vor ihrem 50. Geburtstag hat die Pensionärin gekündigt, ihre Sachen gepackt und ist dann in ihre Wahl-Heimat gezogen.

Olafs Eindruck von Chrissi ist schnell gebildet. Er schätzt die 64-Jährige eher als zurückhaltend und introvertiert ein. "Aber wie im richtigen Leben, glaube ich, sind stille Wasser extrem tief", ergänzt er.

Bei so vielen Gemeinsamkeiten ist das Date ein richtiger Volltreffer. Ist die Entscheidung damit schon gefallen?

Ganz klar: Nein. "Emotional ist es für mich ein richtiges Desaster", muss er feststellen.