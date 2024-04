Neuer Angriff im TV: "Bauer sucht Frau"-Hottie lud schon mal fünf Hofdamen zu sich ein

Obwohl ihm die Produktion erlaubte, gleich fünf Bewerberinnen mit auf seinen Tiroler Hof zu nehmen, sollte er am Ende nicht die Frau fürs Leben finden. Doch warum versucht er es jetzt erneut über den öffentlichen Weg?

Was im Rahmen der beliebten RTL-Kuppelshow auf ihn zukommen würde, wusste Peter schon vor Drehbeginn ganz genau. Der attraktive Single-Mann war 2021 bereits in der österreichischen "Bauer sucht Frau"-Variante mit von der Partie.

Der Österreicher ist einer von insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel des internationalen Ablegers von " Bauer sucht Frau " mit Moderatorin Inka Bause (55), die unlängst in den Startlöchern steht.

Die sechste Staffel des RTL-Kuppelformats mit Moderatorin Inka Bause (55) startet am 16. April. © RTL

Und auch wenn der Milchviehbauer seiner alpenländische Heimat sehr verbunden ist, genießt er es, um die Welt zu reisen - am liebsten natürlich mit seiner Traumfrau. Dennoch will er in Österreich Wurzeln schlagen und dort im Idealfall auch eine Familie gründen.

Zu den "neuen Bauern" zählt in diesem Jahr auch eine ganz besondere Frau. Sie heißt Marisol, ist 65 Jahre alt und baut in ihrer Wahl-Heimat Kolumbien Bio-Kaffee an. Ein schwerer Schicksalsschlag veränderte alles.

Marisol erkrankte schwer an Krebs, kämpfte sich jedoch zurück ins Leben. Sie kehrte Deutschland den Rücken und wanderte in ihr südamerikanisches "Seelenland" aus.

Ab Dienstag, dem 16. April, könnt Ihr die acht neuen Folgen von "Bauer sucht Frau International" um 20.15 Uhr bei RTL sehen. Zudem sind die Episoden immer eine Woche vorher bei RTL+ verfügbar.