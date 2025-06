Sachse Olaf im Flirt-Rausch! Doch eine übertreibt komplett

Anna (65, r.) ist Olaf (70) gegenüber etwas sehr forsch. © RTL

Eine der fünf Frauen, die der Ex-Leipziger auf Schloss Diedersdorf im brandenburgischen Großbeeren trifft, ist Anna (65). Schon vor der ersten Begegnung spricht die Bayerin davon, "ein bisschen verliebt" in den Wahl-Portugiesen zu sein.

Als letzte Dame stellt sie sich in der 3. Folge an den Bewerberinnen-Tisch, sagt: "Kennt ihr den Spruch: Die Letzten werden die Ersten sein?" Das kommt nicht bei allen gut an. "Das ist nach dem Motto: 'Ich bin die erste Wahl'. Macht man nicht. Also ich würde es nicht tun", äußert sich Elke (68).

Doch als Olaf dann auch noch Anna als Abschluss seiner Begrüßungsrunde umarmt und "Das Beste kommt zum Schluss" sagt, dürften alle Krallen endgültig ausgefahren sein.

Während bei Anna "die Schmetterlinge höher fliegen", legt sie noch einen drauf. Als Geschenk hat sie einen Topf dabei. Nur der Deckel fehlt. Den hat sie zu Hause. "Wenn du mich nach Portugal mitnimmst, kriegt er den passenden Deckel."

Der Sachse weiß nicht so recht, wie ihm geschieht: "Ich fühle mich überfordert. Du machst mich fertig."