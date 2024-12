Frauen gehen auf ihn los: Heiner sorgt im "Bauer sucht Frau"-Finale für Eklat

An Heiner schien die Kritik abzuprallen. Großes Bedauern oder gar Reue zeigte der 70-Jährige nicht. Stattdessen flötete er im Beisein des übrigen Casts heraus, dass er jüngere Frauen bevorzuge. "Alt bin ich ja selber", so seine eigenwillige Begründung.

Hier drehte Heiner den Spieß einfach um, denn diesmal verteilte er den knallharten Korb. "Von jetzt auf gleich hat er zu mir gesagt, er hätte kein Bauchkribbeln. Und das dann am Telefon", ärgerte sich die Verprellte im Gespräch mit Inka Bause (56).

Hofdame Ulrike (63) zog bereits nach zwei Tagen die Reißleine und brach das weitere Kennenlernen mit Heiner ab. © RTL

"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Rebecca, die in der jüngsten Ausgabe der RTL-Show den Winzer Martin kennenlernte, aber erst nach den Dreharbeiten ihr Liebesglück in jemand anderem fand, wurde anschließend sogar noch deutlicher.

"Der Heiner ist so ein Männer-Phänomen, da kriege ich Puls. Es gibt so viele flotte Mädels in seinem Alter. Vielleicht muss man erstmal bei sich anfangen", polterte die 40-Jährige. Heiner führe nicht ohne Grund seit 20 Jahren ein Single-Dasein.

Sie ist der Meinung, dass der Reitlehrer zunächst auf sich schauen müsse, was er überhaupt noch leisten beziehungsweise einer potenziellen Partnerin bieten kann. Andererseits sei seine Haltung "auch den Frauen gegenüber nicht fair".

Bauer Konny brachte es bei der Wiedersehensshow wohl am besten auf den Punkt, als er anmerkte, die richtige Frau für Heiner müsse wohl "erst noch gebacken werden". An sich selbst arbeiten wolle der 70-Jährige nämlich nicht, da waren sich alle Anwesenden einig.