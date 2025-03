RTL lässt "Bauer sucht Frau"-Bombe platzen: Was muss Inka Bause auf den Höfen erfahren?

Heiko (57) plant einen Umzug zu Ulrike (58) nach Südamerika. Noch scheitert das Vorhaben an einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

Weiter heißt es in der Programmplanung von RTL: "In Tirol feiern Alisa und Milchbauer Peter ein besonderes Ereignis, und in Brasilien wagen Obstbäuerin Ulrike und Heiko einen großen Schritt in ihre gemeinsame Zukunft."

Vor allem auf Letztere werden sich die Zuschauer ganz besonders freuen. Die beiden gelten als DAS Traumpaar der jüngsten "International"-Staffel von "Bauer sucht Frau". Doch auf ein endgültiges Happy End warten Ulrike und Heiko seitdem vergeblich.

Eigentlich wollte der Allgäuer schon längst zu seiner Liebsten nach Südamerika ausgewandert sein, doch die brasilianischen Behörden stellen ihm bis heute keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung aus. Ein echter Drahtseilakt für die Liebe.

Zu allem Überfluss hat sich der gelernte Metzger jüngst bei einem Ausflug in Deutschland auch noch das Bein gebrochen. Damit liegt die Auswanderung vorerst auf Eis. Ulrike kann ihren Hofmann nicht einmal besuchen, weil niemand auf ihre Tiere aufpasst.