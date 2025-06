Schock bei "Bauer sucht Frau": Pia nicht im Flieger, Marco erhält eine Video-Botschaft

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Marco (38) zeigt Hofdame Sabine (41) sein Zuhause in Namibia. © RTL

Bei seinen Blind Dates in Brandenburg hatte sich der Holzkohle-Produzent mithilfe von Moderatorin Inka Bause (56) für Studentin Pia (22) und die 19 Jahre ältere Gesundheitstrainerin Sabine (41) entschieden. Sie dürfen ihn in Namibia besuchen.

In der aktuellen Episode ist der große Moment der Ankunft gekommen. Voller Vorfreude wartet Marco am Flughafen auf seine Hofdamen, doch von Pia fehlt jede Spur. Tatsächlich ist die 22-Jährige nie in dem afrikanischen Land angekommen.

Plötzlich ist die Stimme von Kuppelfee Inka zu hören, die zunächst noch sehr kryptisch und geheimnisvoll erklärt: "Eine überraschende Nachricht von Pia wird seine Hofwochen-Pläne noch ganz schön durcheinanderwirbeln." Ein kurzer Videoclip bringt anschließend Licht ins Dunkel.

Darin berichtet die Studentin, dass sie bereits am Flughafen in Deutschland eingecheckt hatte und sogar schon am Gate gewesen sei. Wie aus dem Nichts habe sie dann ein stark geschwollenes, rotes Gesicht und einen Ausschlag am ganzen Körper bekommen.

"Meine Medikamente haben nicht geholfen. So eine heftige Reaktion hatte ich noch nie, das hat mir große Angst gemacht", erklärt Pia. Daher entschied sie sich dazu, die lange Reise gar nicht erst anzutreten.