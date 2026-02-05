Schock für alle Fans: "Bauer sucht Frau"-Paar teilt folgenschwere Entscheidung mit

Tabanan (Bali) - Carmen und Patrick (58) lernten sich bei " Bauer sucht Frau " kennen und lieben: Jetzt hat das Traumpaar der siebten "International"-Staffel eine folgenschwere Entscheidung verkündet.

Carmen (42) und Patrick (58) lernten sich im Sommer 2024 in der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau International" kennen und lieben. © RTL

Vor rund 18 Jahren wanderte die 42-Jährige nach Bali aus, um dort ein neues Leben zu beginnen: Sie eröffnete eine Pferde-Ranch. In der RTL-Kuppelshow wollte sie nach zwei gescheiterten Ehen endlich den Richtigen finden. Und traf Patrick.

Seit etwas mehr als einem Jahr genießen die Auswanderin und der Landschaftsgärtner bereits ihr neues Liebesglück. In den sozialen Netzwerken hielten sie ihre treuen Fans stets mit Updates auf dem Laufenden. Doch damit ist jetzt Schluss!

"Hallo Leute, Freunde, Bekannte, alle, die uns folgen", beginnen die beiden Turteltauben ihre Botschaft in einer Story auf ihrem gemeinsamen Instagram-Kanal. Was im Anschluss folgt, trifft ihre treue Fan-Gemeinde mitten ins Herz.

Carmen und Patrick verkünden nämlich völlig unerwartet das Ende ihrer Online-Präsenz: "Wir wollten euch mitteilen, dass wir ab heute bei Social Media wie Instagram, Facebook und Co. nicht mehr vertreten sind und nichts mehr zeigen, nichts mehr posten", heißt es da.