Sex-Beichte überrascht Heiko bei "Bauer sucht Frau International": Kandidat Basti ist demisexuell

La Palma - Heiko (46) ist Hobbybauer auf der spanischen Insel La Palma. Was ihm fehlt: der richtige Mann an seiner Seite. Am Montagabend sprach er mit seinen drei Ausgewählten und erfuhr intime Geheimnisse.

Heiko lebt seit einigen Jahren auf La Palma und hat sich dort ein Paradies aufgebaut. © RTL

"Bauer sucht Frau International" ging am Montagabend in die fünfte Runde. Auf der ganzen Welt suchen einsame Bauern nach der großen Liebe. Unter ihnen: Heiko!

Der 1,91 Meter große Tierfreund hat sich auf der Kanaren-Insel ein regelrechtes Paradies erschaffen. Auf 2000 Quadratmetern wohnt er in einer großen Finca und kümmert sich um eine Vielzahl an Pflanzen sowie um seine Gänse, Hunde, Katzen, Hühner und Fische.

In der Stadt Santa Cruz versorgt der hilfsbereite und offene Pflanzenfreund inzwischen die Blumenarrangements der Gemeinde und hat sich einen Namen gemacht. Klingt traumhaft, würde da nicht die Liebe fehlen.

Die möchte der 46-Jährige in der neuen "Bauer sucht Frau International"-Staffel suchen und am besten auch finden. Den Anfang machten am Montagabend seine drei Auserwählten: Basti, Sebastian und Thomas sind in die engere Auswahl gelangt und führen ihre ersten Gespräche mit dem ausgewanderten Landwirt.

Schnell wird klar: Mit Thomas kann sich Heiko keine Zukunft vorstellen. Schweren Herzens muss er den Kandidaten ziehen lassen. "Aber ich denke, unsere Mundwerke zusammen werden ziemlich anstrengend für die Welt."