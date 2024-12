Bauer sucht Frau: Nach Knackarsch-Spruch wird es bei Andre und Sophie plötzlich ernst!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Andre (30) und Hofdame Sophie (25) sprechen in einem Strandkorb über ihre Gefühle. © RTL

Während es auf den anderen Höfen zuletzt reihenweise Körbe für die neuen Protagonisten der beliebten RTL-Show hagelte, läuft es im hohen Norden der Republik aktuell nicht ganz so schlecht.

Nachdem sie sich in den ersten Folgen noch sehr reserviert verhalten hatte, taut Sophie in der neuen Episode mehr und mehr auf. "Schieb mal deinen Knackarsch hier rüber!", befiehlt die 25-Jährige dem Bauern etwa während einer Fahrt mit dem Traktor.

Das lässt sich Andre, der seinen ersten Kuss von der Sozialversicherungsangestellten unter nur wenig romantischen Umständen abgreifen konnte, nicht zweimal sagen. Sofort lässt er Taten folgen.

Immer offensichtlicher werden die Flirt-Angriffe zwischen den beiden liebeshungrigen Singles. Selbst das gemeinsame Aufsammeln von Pferde-Ausscheidungen oder der Gestank der verteilten Gülle in der Nase können daran nichts ändern.

Ausgerechnet in dem Strandkorb, den Andre zum Auftakt der 20. Staffel an seinen Traktor montiert hatte, um seine Auserwählte auf seinen Hof zu kutschieren, fassen sie ihre Zuneigung in emotionale Worte.