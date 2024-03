Staffelstart von "Bauer sucht Frau International" steht fest: Diese acht Kandidaten suchen ihr Glück

Köln - " Bauer sucht Frau International" geht wieder los! Im Spin-off der beliebten RTL -Show will Moderatorin Inka Bause (55) wieder einsamen Landwirten auf der ganzen Welt zu ihrem Liebesglück verhelfen. Insgesamt acht Kandidaten nehmen die Hilfe der Leipzigerin in Anspruch.

Ebenfalls dabei ist der Milchviehwirt Fritz (45), der in Frankreich lebt. Schon seit über 20 Jahren lebt der Schweizer im Nachbarland Deutschlands. Gemeinsam mit seinem Bruder führt er im Südosten des Landes den Betrieb - und auch seine Eltern leben auf dem Hof.

Sein Leben in Deutschland hat er abrupt beendet. Auf einer Fernreise hat er sich spontan in Guatemala verliebt und beschlossen auszuwandern. "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmt er.

Kakaofarmer Andreas (63) sucht eine Traumfrau fürs Dschungel-Paradies. Der 63-Jährige lebt alleine im Urwald von Guatemala und baut dort nicht nur Kakao an, sondern hat dort auch eine Schule gegründet. Bereits seit sechs Jahren ist Andreas Single und hofft das durch seine Teilnahme zu ändern.

Egal, ob Brasilien, Portugal, Togo oder Guatemala: Für Inka ist kein Weg zu weit, um den einsamen Bauern zu helfen, die große Liebe zu finden. Neben sechs Männern wollen auch zwei Frauen bei "Bauer sucht Frau International" in der sechsten Staffel ihr Herzblatt finden.

RTL / Willem Very

Farmer Philipp (42) ist seit einigen Jahren in Togo sesshaft. © RTL

Auch Markus (40) aus Südtirol lebt seinen Traum im Ausland. Seit sechs Jahren wohnt er auf der portugiesischen Trauminsel Madeira. Dort hat er kurzerhand seinen eigenen Permakultur-Betrieb aufgebaut. Lediglich seine Einsamkeit im Süden Europas stört den Bauern.

Genauso lange solo ist auch Gerfried (50) aus der Steiermark. Er ist zwar ein geselliger Typ und hat viele Freunde, doch die richtige Frau an seiner Seite hat er noch nicht gefunden. Das will er nun mithilfe von Inka Bause ändern.

Der 33-jährige Milchviehbauer Peter aus Tirol ist ebenfalls auf der Suche nach der großen Liebe. Auch wenn er seine Heimat liebt, genießt der es, um die Welt zu reisen - am liebsten mit seiner Traumfrau. Dennoch will er in Österreich Wurzeln schlagen, sein "eigenes Reich aufbauen" und zukünftig eine Familie gründen.

Kandidat Philipp (41) hat auch schon viel von der Welt gesehen. Mittlerweile ist er in Togo sesshaft geworden und züchtet auf seiner Farm mitten im Nirgendwo Schweine und baut Gemüse an. Was jetzt noch zu seinem Glück fehlt: die perfekte Frau!

Diese sollte aber "keine Angst vor irgendwelcher Natur haben". Zudem wäre eine gewisse handwerkliche Begabung auch nicht schlecht, da das Leben in den Bergen Togos viel Improvisationstalent und Flexibilität erfordert.