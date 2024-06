Nach Staffelfinale: "Bauer sucht Frau"-Star Philipp erntet scharfe Kritik

Yogalehrerin Susanne gab dem Kult-Kandidaten einen Laufpass. © RTL

Allerdings zeigte sich der gebürtige Berliner nicht sehr begeistert von dem Zaun und kritisierte die Kandidatin für das Bauprojekt.

Am Ende waren die Differenzen zwischen den beiden so groß, dass die Hofdame vorzeitig die Koffer packte und abreiste. Ein vereinbartes Wiedersehen scheiterte trotz mehrerer Anläufe.

"Eigentlich hätte das cool werden können, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe", war sich Susanne sicher.

Schon die andere potenzielle Partnerin des 42-Jährigen kam mit der Art von Philipp nicht zurecht.

"Ganz stumpf gesagt: Ich kann ihn menschlich eigentlich nicht besonders gut leiden. Das ist mir am Anfang nicht so aufgefallen, aber es gibt Eigenschaften an ihm, die ich nicht haben kann", erklärte Caro, bevor sie in der sechsten Folge abgereist war.

Allerdings hat der Landwirt auch Unterstützer. So schrieb ein Anhänger unter dem Beitrag: "Ich finde den Typ gut! Keiner sollte sich verbiegen."