Nach Liebes-Aus mit Valentina: Jetzt bricht "Bauer sucht Frau"-Kandidat Michi sein Schweigen

Ahrtal (Rheinland-Pfalz) - Nach der Trennung folgt das Statement! Rund eine Woche nach dem überraschenden Liebes-Aus bei Landwirt Michi (23) und Valentina (24) hat sich der " Bauer sucht Frau "-Single bei seiner Community gemeldet und sein Schweigen gebrochen.

Bereits bei den Dreharbeiten war Michis Engagement im Haushalt Streitthema Nummer eins. © RTL

Zusammen hatte das Ex-Paar an den Dreharbeiten von "Bauer sucht Frau" teilgenommen und sich vor laufender Kamera zunächst immer besser kennen, später lieben gelernt.

Der Traum von der gemeinsamen Zukunft ist jetzt allerdings ausgeträumt!

Nachdem sich bereits die 24-Jährige zu Wort gemeldet und über manche Hintergründe aufgeklärt hatte, hat sich nun Michi in der Verantwortung gesehen, auch seinen Teil der Geschichte beizutragen.

Auf Instagram schreibt er: "Es hat leider nicht geklappt. Wir haben es versucht, mit ganzem Herzen. Aber manchmal reicht das nicht."

Seiner Auffassung zufolge habe er abseits der Kamera gemerkt, "dass zwei Menschen einfach nicht zusammenpassen, egal wie sehr man es sich wünscht."

Die Trennung bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Die 24-Jährige hat nach der Trennung ihre Sachen packen und bei Michi ausziehen müssen. Schon kurz nach Abschluss der RTL-Dreharbeiten war die ehemalige Hofdame zu Michi nach Rheinland-Pfalz gezogen.