Nach Liebes-Aus mit Valentina: Jetzt bricht "Bauer sucht Frau"-Kandidat Michi sein Schweigen
Ahrtal (Rheinland-Pfalz) - Nach der Trennung folgt das Statement! Rund eine Woche nach dem überraschenden Liebes-Aus bei Landwirt Michi (23) und Valentina (24) hat sich der "Bauer sucht Frau"-Single bei seiner Community gemeldet und sein Schweigen gebrochen.
Zusammen hatte das Ex-Paar an den Dreharbeiten von "Bauer sucht Frau" teilgenommen und sich vor laufender Kamera zunächst immer besser kennen, später lieben gelernt.
Der Traum von der gemeinsamen Zukunft ist jetzt allerdings ausgeträumt!
Nachdem sich bereits die 24-Jährige zu Wort gemeldet und über manche Hintergründe aufgeklärt hatte, hat sich nun Michi in der Verantwortung gesehen, auch seinen Teil der Geschichte beizutragen.
Auf Instagram schreibt er: "Es hat leider nicht geklappt. Wir haben es versucht, mit ganzem Herzen. Aber manchmal reicht das nicht."
Seiner Auffassung zufolge habe er abseits der Kamera gemerkt, "dass zwei Menschen einfach nicht zusammenpassen, egal wie sehr man es sich wünscht."
Die Trennung bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Die 24-Jährige hat nach der Trennung ihre Sachen packen und bei Michi ausziehen müssen. Schon kurz nach Abschluss der RTL-Dreharbeiten war die ehemalige Hofdame zu Michi nach Rheinland-Pfalz gezogen.
"Bauer sucht Frau"-Paar eckt schon während Dreharbeiten an
Böses Blut fließe beiden zufolge aber nicht untereinander. Auch wenn dem Landwirt die jüngste Entscheidung nicht leicht gefallen ist. "Das tut weh. Das sag' ich ganz offen."
Trotzdem sei der Neu-Single dankbar für die gemeinsame Zeit, die er mit Valentina vor und hinter der Kamera verbringen durfte.
Dass es zwischen ihm und Valentina bei "Bauer sucht Frau" gekriselt hatte, wurde den Zuschauern schon bei der TV-Ausstrahlung klar.
Immer wieder eckten die beiden in Sachen Haushalt an. "Ich habe immer das Gefühl, wenn du weißt, wir müssen jetzt aufräumen, dann verschwindest du ganz schnell mal", warf die Bayerin ihrem Ex-Freund vor.
Jetzt ist alles aus, Michi und Valentina gehen getrennte Wege. "Für die Zukunft wünsche ich uns beiden von Herzen nur das Beste", erklärt Michi zum Abschluss seines Statements.
Titelfoto: RTL