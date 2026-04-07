Überraschung nach "Bauer sucht Frau"-Spezial: Dieses Paar hat sich getrennt

Brandenburg/Hannover - Unmittelbar nach TV-Ausstrahlung der " Bauer sucht Frau "-Spezialfolge am Ostermontag gibt einer der Kandidaten sein überraschendes Liebes-Aus bekannt.

Landwirt Christopher hat am Dienstag die Trennung von Pauline öffentlich gemacht. © RTL

Mit einem ausführlichen Statement und jeder Menge Emotionen hat er nur Stunden nach der "BsF"-Ausgabe klargemacht, dass es mit seiner Partnerin nicht weitergehen kann.

Die Rede ist von Bauer Christopher (31) und Pauline (25)!

"Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich erhofft hat. Die Zeit bei 'Bauer sucht Frau' und (...) Pauline war für mich etwas ganz Besonderes. Wir haben gemeinsam viel erlebt, gelacht und eine intensive, wunderschöne Zeit miteinander geteilt", heißt es eingangs seines Beitrags.

Tatsächlich soll der Landwirt mit der Zeit aber doch festgestellt haben, dass er sich eine Zukunft mit der Hannoveranerin nicht vorstellen könne.

"Umso schwerer fällt es mir, euch heute mitzuteilen, dass ich nach einiger Zeit für mich gemerkt habe, dass es für uns als Paar langfristig nicht der richtige Weg ist."