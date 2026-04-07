Überraschung nach "Bauer sucht Frau"-Spezial: Dieses Paar hat sich getrennt
Brandenburg/Hannover - Unmittelbar nach TV-Ausstrahlung der "Bauer sucht Frau"-Spezialfolge am Ostermontag gibt einer der Kandidaten sein überraschendes Liebes-Aus bekannt.
Mit einem ausführlichen Statement und jeder Menge Emotionen hat er nur Stunden nach der "BsF"-Ausgabe klargemacht, dass es mit seiner Partnerin nicht weitergehen kann.
Die Rede ist von Bauer Christopher (31) und Pauline (25)!
"Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich erhofft hat. Die Zeit bei 'Bauer sucht Frau' und (...) Pauline war für mich etwas ganz Besonderes. Wir haben gemeinsam viel erlebt, gelacht und eine intensive, wunderschöne Zeit miteinander geteilt", heißt es eingangs seines Beitrags.
Tatsächlich soll der Landwirt mit der Zeit aber doch festgestellt haben, dass er sich eine Zukunft mit der Hannoveranerin nicht vorstellen könne.
"Umso schwerer fällt es mir, euch heute mitzuteilen, dass ich nach einiger Zeit für mich gemerkt habe, dass es für uns als Paar langfristig nicht der richtige Weg ist."
Fernbeziehung als finaler Liebes-Killer?
Näher ins Detail wolle der 31-Jährige aber offensichtlich nicht gehen, lässt die ausschlaggebenden Gründe privat.
Ob die Distanz am Ende das Zünglein an der Waage war? Darüber verliert der 31-Jährige auf Instagram kein Wort.
Erst in der Sonderausgabe am Montag stellte die 25-Jährige allerdings klar, für die Liebe zu Christopher die 333 Kilometer Entfernung regelmäßig auf sich zu nehmen. "Zeit mit Christopher zu finden, ist schwierig. Wir versuchen, uns so oft es geht am Wochenende zu sehen, klappt nicht immer und muss auch deutlich abgestimmt werden."
Sogar ein Umzug der 25-Jährigen nach Brandenburg stand kurzzeitig im Raum, um sich nach der kurzen Zeit bei "Bauer sucht Frau" intensiver kennenlernen zu können.
Jetzt das Aus! "Ich blicke dennoch mit einem Lächeln auf das zurück, was wir hatten, und nehme viele schöne Erinnerungen mit. Pauline ist ein toller Mensch, und ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste für ihren weiteren Weg", schreibt Christopher.
Titelfoto: RTL