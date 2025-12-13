Bauer sucht Frau: International-Traumpaar aus Namibia sorgt für Liebeshammer
Omaheke (Namibia) - Marco (39) und Sabine (41) lernten sich in der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau"-International kennen. Jetzt gibt es ein Update der beiden, das die Herzen der Fans höher schlagen lässt!
Der Rinderzüchter aus Namibia und seine Hofdame haben via Instagram ihre Verlobung bekannt gegeben. Die frohe Botschaft teilt das Paar mithilfe eines Videos, das diverse Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Leben der beiden zeigt.
Fundamental ist dabei vor allem die letzte Aufnahme. Auf dem Foto ist Marco nämlich dabei zu sehen, wie er vor seiner Liebsten für die Frage aller Fragen auf die Knie fällt. Ihre verliebten Blicke sprechen Bände. Ihre Worte noch mehr ...
"Mein Herz wusste es schon lange vor unserer ersten Begegnung …", säuselt Sabine zu den romantischen Schnappschüssen. Erst dann lässt sie den entscheidenden Satz folgen. Überglücklich erklärt sie: "Das ist Magie. Ja, ich will."
Bei den zukünftigen Eheleuten sprühten tatsächlich von Beginn an die Funken. Auch die gemeinsame Hofwoche war ein voller Erfolg. Sabine fühlte sich so wohl in Afrika, dass sie kurzerhand sogar ihren Rückflug verschob, um noch mehr Zeit mit Marco verbringen zu können.
Marco und Sabine reagieren auf Glückwünsche ihrer Fans
In der großen Wiedersehensfolge, die traditionell erst einige Monate nach dem offiziellen Ende der RTL-Dreharbeiten ausgestrahlt wird, schwärmte dieser dann: "Seit Sabines Haselnuss-Augen mich in Berlin in ihren Bann gezogen haben, wusste ich, warum ich bei dieser Show mitgemacht habe."
Auch die Bayerin hatte es da bereits voll erwischt: "Es ist jetzt schon offensichtlich, dass ich mich mehr als nur verguckt habe", gestand sie im TV. Und Marco schob später noch vielsagend hinterher: "Aus meinem Haus ist ein Zuhause geworden!"
Der Grund? Sabine hatte so gar keine Lust auf eine Fernbeziehung und wagte einen mutigen Schritt: Sie brach die Zelte in ihrer Heimat ab und zog zu ihrem frischgebackenen Verlobten nach Namibia. Seitdem leben sie glücklich unter der afrikanischen Sonne.
Ihre Fans sind nach der Verlobung völlig aus dem Häuschen und überschütten das Paar mit Glückwünschen. Marco und Sabine zeigen sich "überwältigt" und schreiben: "Jeder von euch ist zu einem Teil unserer Geschichte geworden. Ihr seid einfach toll."
Titelfoto: Bildmontage: sabines.herzensreise.namibia (Screenshot), RTL