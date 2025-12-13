Kein Platz für Harmonie bei RTL? Ackerbauer Basti reagiert auf fiese Fan-Vorwürfe
Greßthal - Sie gelten als das Traumpaar der aktuellen "Bauer sucht Frau"-Staffel, doch zu sehen sind Basti und Kerrin (28) bei RTL kaum. Jetzt reagiert der Landwirt.
Lange musste der 25-jährige Junggeselle aus Bayern auf dem traditionellen Scheunenfest nicht überlegen, um sich für die attraktive Bodybuilderin zu entscheiden. Und auch die Hofwoche der beiden verläuft bislang mehr als harmonisch.
Sowohl bei ihren privaten Gesprächen als auch bei der gemeinsamen Arbeit ist deutlich zu erkennen: Zwischen Basti und Kerrin knistert es gewaltig. Cringe Momente? Fehlanzeige! Ist das etwa der Grund, warum RTL ihnen keine Sendezeit gönnt?
Genau das wollte ein Fan jetzt im Rahmen einer Instagram-Fragerunde von dem Ackerbauern gerne wissen. Die Antwort des Kraftsport-Enthusiasten fiel ebenso kurz wie vielsagend aus: "Manchmal ist weniger mehr", stellte Basti zunächst klar.
Weiter betonte er: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Schnitt und mit dem, was gezeigt wird - RTL hat unsere größten Highlights gezeigt. Das war für mich das Wichtigste bei der Ausstrahlung." Über seine Nebenrolle ist der 25-Jährige also keinesfalls traurig.
Noch ist die Hofwoche der beiden – zumindest im TV – nicht vorbei. Es kann also noch einiges passieren. Gut möglich, dass Basti und Kerrin in den ausstehenden Folgen noch mehr Sendezeit einnehmen.
Sind Ackerbauer Basti und Bodybuilderin Kerrin ein festes Paar?
Die Vorzeichen für eine gemeinsame Zukunft stehen jedenfalls gut. Die beiden teilen einige Interessen – vor allem die Leidenschaft für den Kraftsport. Doch auch in Sachen Familienplanung sind sie sich einig.
Obwohl der Ackerbauer noch nicht verraten darf, wie es mit ihm und der Blondine nach dem Ende der Dreharbeiten weiterging, macht er ihr im Rahmen der Insta-Fragerunde süße Komplimente.
Ein Fan wollte von dem 25-Jährigen wissen, wie er Kerrin in drei Worten beschreiben würde – und die Antwort folgte prompt: "Powerfrau. Herzensmensch. Liebevoll."
Amors Pfeil scheint Basti voll erwischt zu haben. Ob die beiden tatsächlich ein Paar geworden sind, wird erst in der Weihnachtssendung am 23. Dezember aufgelöst.
"Bauer sucht Frau" könnt Ihr immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL sehen. Auf RTL+ stehen Euch die neuen Folgen zudem jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Streamen zur Verfügung.
Titelfoto: RTL