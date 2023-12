Verräterisches Foto: Sind André und Julia nach "Bauer sucht Frau" ein Paar?

Zwischen Milchbauer André (33) und seiner Hofdame Julia (29) fliegen bei "Bauer sucht Frau" die Funken. © RTL

Offiziell wird diese Frage eigentlich erst am Ende der aktuell bei RTL ausgestrahlten Staffel beantwortet. In den sozialen Netzwerken sind allerdings schon jetzt Indizien aufgetaucht, die auf ein Happy End zwischen André und Julia hindeuten.

Der 33-jährige Milchbauer hatte die vier Jahre jüngere Single-Lady mit der Hilfe von Kuppelfee Inka Bause (55) auf seinen Hof am Niederrhein eingeladen. Dort wurde schnell klar, dass die Chemie zwischen den beiden Turteltauben stimmt.

Am letzten Tag der Hofwoche kam Julia aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Das war die schönste Woche in meinem Leben." Umso größer war die Freude darüber, dass sie nach Ablauf der Zeit noch nicht die Abreise antreten musste, sondern noch länger bei André bleiben durfte.

Bei einem romantischen Picknick zu zweit kam es sogar zum ersten, innigen Kuss. Spätestens danach schien es um den Landwirt im Nebenerwerb und seine Hofdame geschehen zu sein.

"Ich hätte nie damit gerechnet, mich nach so kurzer Zeit jemandem so nahe zu fühlen und mich so zu verlieben. Da hat Amor gute Arbeit geleistet", verkündete André. Und tatsächlich scheint das "Bauer sucht Frau"-Duo noch immer gemeinsam auf Wolke sieben zu schweben!