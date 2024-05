Bittere Enttäuschung bei "Bauer sucht Frau International": Kandidatin erhält zweite Abfuhr

Guatemala - Kakaobauer Andreas (63) hat in der vergangenen Episode von " Bauer sucht Frau International " schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Nachdem Physiotherapeutin Uta (57) sich dazu entschied, nicht nach Mittelamerika zu reisen, gab er Bewerberin Elke (62) spontan eine zweite Chance . Doch auch dieses Mal scheint es nicht geknistert zu haben.

Deshalb entschied sich der Farmer noch für ein persönliches Gespräch, in dem die Kandidatin der beliebten RTL-Kuppelshow erklärte, dass sie sich vorstellen könne, ihr bisheriges Leben für ein neues Abenteuer aufzugeben. "Am liebsten würde ich irgendwo im Wald wohnen", teilte Elke mit.

"Wenn ich einen Farmarbeiter suchen würde, der perfekt Deutsch kann, würde ich sagen: Elke ist die perfekte Person. Es ist aber so, dass ich mehr suche als einen Farmarbeiter", erklärte Andreas anschließend.

Schon schnell wurde klar, dass Andreas auch in seiner Wahl-Heimat kein wirkliches Interesse an der 62-Jährigen hatte. Zwar überzeugte die Vertriebsmitarbeiterin beim Schneiden der Kakaobäume, doch das reichte für den 63-Jährigen nicht aus.

Der 63-Jährige scheint eine klare Tendenz zu haben, für wen er sich entscheiden möchte. © RTL / Maria Heymer

Zudem sah sie auch "viele Gemeinsamkeiten" sowie einen "ähnlichen Humor".

Während Elke also Feuer und Flamme war, wirkte Andreas komplett abwesend. Und das hatte auch seinen Grund. "Ich merke schon, dass sie die Stille genießt, und man merkt es ja auch am Blick", so der Landwirt.

Allerdings erteilte er einer möglichen Beziehung der beiden direkt im Anschluss eine klare Absage: "Ich weiß natürlich, wie ich solch einen Blick erwidern könnte bei der Frau meines Herzens. Und ich weiß auch, warum ich den Blick vielleicht nicht erwidert habe."

Bedeutet die zweite Abfuhr auch das Aus für die diesjährige Staffel von "Bauer sucht Frau International"?

Das alles könnt Ihr in der nächsten Folge der Kuppelshow sehen. Die sechste Staffel seht Ihr im Stream bei RTL+. Im Free-TV laufen die Episoden immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL.