"Bergdoktor"-Star Hans Sigl in USA von Polizei gestoppt: "Hab mich fast eingenässt"

Sigl und sein Kumpel bewarben sich erfolgreich und so ging es im Januar 1989 für ein halbes Jahr in die Vereinigte Staaten von Amerika.

Zusammen mit einem Freund entdeckte er ein Plakat in der Uni: Eine Reisefirma suchte junge Menschen, die in die USA reisen sollten, um dort an Universitäten Flyer aufzuhängen, die US-amerikanische Studenten nach Europa locken sollten.

Nachdem Hans Sigl sein Matura (österreichisches Abitur, Anm. d. Red.) mit einem "miserablen Schnitt" an einem musikalischen Gymnasium in der Tasche hatte, zog es ihn an die Universität Innsbruck. Das erzählte der Schauspieler im Podcast " 90s90s ", bei dem er mit dem ehemaligen GZSZ-Star Oliver Petszokat alias Oli.P (45) über das Thema "Studieren in den 90ern" plauderte.

Während des Aufenthalts in den USA machten Sigl und sein Freund schließlich Bekanntschaft mit der Polizei. Der "Bergdoktor"-Star war damals 19 Jahre alt, als er in Manhattan, dem am dichtesten bevölkerten Bezirk von New York City, mit dem Auto von den Cops aufgehalten wurde.

Hinten im Auto waren mehrere Kartons voll mit den Plakaten, für deren Anbringung die jungen Männer ja keine Genehmigung hatten.

"Wir kommen jetzt in den Knast, das war's jetzt", dachte sich Sigl.

Doch als die Polizisten die Ausweise der beiden kontrollierten, fingen sie plötzlich an, zu lachen. "These are Austrians! I can't believe it! Eins, zwei, drei, vier, ich kann Deutsch", soll einer der Polizisten daraufhin gesagt haben.

Sigl vermutet, dass die Beamten es so "absurd" fanden, dass sie zwei Österreicher aufgegriffen hatten. Jedenfalls durften Sigl und sein Kumpel daraufhin ihren Weg weiter fortsetzen: "Go on. Have a nice day!"

Das halbe Jahr in den Staaten inspirierte Sigl dazu, Englisch und Psychologie auf Lehramt zu studieren. Das Studium brach der Österreicher aber später ab, um eine Ausbildung als Schauspieler, Sänger und Tänzer am Tiroler Landestheater in Innsbruck zu absolvieren.