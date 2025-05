"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher verrät spannende Details zur 19. Staffel der ZDF-Serie

München/Ellmau - Seit Ende April wird am Wilden Kaiser die 19. Staffel " Der Bergdoktor " gedreht. Lilli-Darstellerin Ronja Forcher (28) gab bereits jetzt einen spannenden Ausblick, was die Fans der ZDF-Serie erwartet.

Lilli (Ronja Forcher, 28) verlor in der 18 Staffel ihren geliebten Opa Rolf (Wolfram Berger, 79). © ZDF/Erika Hauri

Das Finale der 18. Staffel "Der Bergdoktor" wirbelte die Welt von Lilli durcheinander: Ihr geliebter Opa Rolf (Wolfram Berger, 79) starb am Abend von Martins und Karins Hochzeit an einem Herzinfarkt.

"Ich wünsche mir, dass Lilli es schafft, mit diesem Verlust umzugehen und sich als Erwachsene selbst in diesem Trauerprozess nicht zu verlieren", kommentierte Ronja Forcher gegenüber "Bunte" den Schicksalsschlag ihrer Serien-Figur.

Und ein weiteres zentrales Thema interessiert die Fans der ZDF-Serie: Wie steht es um Lillis Liebesbeziehung mit David Kästner (Frédéric Brossier, 33)? In der 18. Staffel kamen die beiden endlich zusammen. Ist die "Bergdoktor"-Tochter in der kommenden Staffel vielleicht sogar so weit, eine Familie mit ihm zu gründen?

Allzu viel Hoffnung macht Ronja Forcher den "Bergdoktor"-Anhängern diesbezüglich nicht. "Das ist ja das Dilemma, in dem wir stecken: Wir wollen natürlich, dass unsere Figuren glücklich sind - aber dann ist es langweilig. Es gibt ja den Spruch 'Der Held darf nie ganz glücklich sein' und da ist was Wahres dran", erklärte die Schauspielerin.